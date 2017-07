Die Wiedereröffnung der Berliner Staatsoper soll am 3. Oktober 2017 mit einer Musiktheater-Premiere gefeiert werden: Gezeigt werden sollen die "Faust-Szenen" von Robert Schumann, dirigiert von Daniel Barenboim und inszeniert von Intendant Jürgen Flimm, wie dieser am Montag bekanntgab.

Durch die zwischenzeitliche Schließung gehen dem Haus Einnahmen in Millionenhöhe verloren, räumte Klaus Lederer am Montag ein. Diese Summe, die er nicht konkret bezifferte, sei bei der Opernstiftung hinterlegt, sagte der Kultursenator.

Kritik an den Eröffnungsplänen kam am Montag von der Opposition. Der CDU-Kulturexperte Robbin Juhnke nannte es eine Augenwischerei, dass nach der Eröffnung gleich eine Spielpause vorgesehen sei. "Die Verantwortlichen im Berliner Senat legen offenbar mehr Wert auf 'bella figura' als auf Ernsthaftigkeit." Man werde beobachten, ob der reguläre Spielbetrieb tatsächlich am 7. Dezember aufgenommen werde oder sich weiter verspäte, so Juhnke.

Der kulturpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Dr. Hans-Joachim Berg, erklärte in einer Mitteilung, das gesamte Bauvorhaben mit seinen ständigen Verzögerungen und Verteuerungen sei "ein weiteres schwarzes Kapitel im stetig dicker werdenden Buch Berliner Bauskandale". Die Verteuerung von mehr als 60 Prozent hätten ausschließlich die Berliner Steuerzahler zu tragen, kritisierte er.