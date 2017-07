Video: Abendschau | 07.04.2017 | Christian Titze | Bild: dpa/Monika Skolimowska

Besichtigung am Samstag möglich - Das Haus von Rosa Parks steht jetzt in Berlin

08.04.17 | 09:14 Uhr

Rosa Parks wurde berühmt, als sie sich in den USA der 1950er weigerte, ihren Platz im Bus einem Weißen zu überlassen. Sie wurde verhaftet - und zu einer Ikone der Bürgerrechtsbewegung. Ein Künstler brachte ihr Wohnhaus jetzt nach Berlin - am Samstag ist es zu besichtigen.

Das frühere Wohnhaus der US-Bürgerrechtlerin Rosa Parks kann am Samstag in Berlin besichtigt werden. Der amerikanische Künstler Ryan Mendoza hat es in Detroit abgebaut und in den vergangenen vier Monaten in einem Hinterhof in Gesundbrunnen selbst wiedererrichtet. Am Samstag stellt Medoza das Haus als Kunstprojekt der Öffentlichkeit vor.



Parks ist eine wichtige Figur in der US-amerikanischen Geschichte: Ihr "Bus-Boykott" von Montgomery gilt heute als Geburtsstunde der Bürgerrechtsbewegung der USA.

Massenproteste gegen Diskriminierung

Am 1. Dezember 1955 saß die damals 42-Jährige in Montgomery im US-Bundesstaat Alabama in einem vollen Bus. Nach einem langen Arbeitstag wollte sie nach Hause. Damals galt in den Südstaaten noch die Rassentrennung - schwarze Fahrgäste mussten ihren Sitzplatz räumen, wenn ein Weißer keinen Platz fand. Als der Busfahrer Rosa Parks befahl aufzustehen, weigerte sie sich. Sie sei müde gewesen, außerdem habe sie wie jeder andere Fahrgast behandelt werden wollen, sagte sie später in vielen Interviews über diesen Tag. Der Busfahrer rief die Polizei, Rosa Parks wurde festgenommen.



Die Verhaftung war der Auslöser für monatelange Massenproteste gegen die Diskriminierung der Schwarzen in den USA. Auch Baptistenpfarrer Martin Luther King ließ sich von Rosa Parks inspirieren und half mit, die Proteste zu organisieren. 1956 erklärte der Oberste Gerichtshof der USA die Diskriminierung der Schwarzen in öffentlichen Verkehrsmitteln für verfassungswidrig.



Am 24. Oktober 2005 starb die US-Bürgerrechtlerin in Detroit im Alter von 92 Jahren. Bis zu ihrem Lebensende hat sie sich für Bürgerrechte engagiert und war mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt worden, unter anderem der Ehrenmedaille der USA, dem höchsten zivilen Orden.

Für die Hütte fand sich kein Interessent

Nach Detroit war Rosa Parks Ende der 1950er Jahre gezogen, weil sie in Montgomery von weißen Rassisten verfolgt wurde. Ein paar Jahre lebte sie zusammen mit insgesamt 16 Familienmitgliedern in dem kleinen Holzhaus mit rund 100 Quadratmetern auf zwei Etagen in beengten Verhältnissen. Nach Besitzerwechseln stand es zuletzt leer und war dem Verfall preisgegeben. Dann sollte es abgerissen werden.



Rosa Parks Nichte Rhea McCauley gelang es zwar, das Haus für 500 Dollar zu kaufen, einen Nachnutzer fand sie jedoch nicht. In den USA werde ihre Tante nicht gewürdigt, kritisiert McCauley, die gemeinsam mit Parks in dem Haus wohnte: "Ich habe junge Leute gefragt, sie wissen nicht mal, wer meine Tante ist - das ist eine Schande. Es ist nicht ihre Schuld, aber wir als Land sollten sie würdigen. Und wenn wir das nicht können, will ich Rosa Parks dort hinbringen, wo sie gewürdigt wird."



McCauley bat Ryan Mendoza um Hilfe, der bereits mit anderen Kunstprojekten in den USA für Schlagzeilen gesorgt hatte. Der Künstler, der seit 2012 in der deutschen Hauptstadt wohnt, zerlegte die Hütte in Detroit in Einzelteile und baute sie in Berlin wieder auf.

Kritik an Erinnerungskultur in den USA

Das Haus soll in Berlin nur sporadisch öffentlich präsentiert werden. Am Samstag ist es erstmals von außen zu besichtigen - auch Parks Nichte Rhea McCauley soll kommen. Nach drinnen dürfen Besucher nicht - es gibt auch weder Einrichtung noch Trennwände. Von dort erklingen aber als Klanginstallation Radio- und TV-Ausschnitte aus den 50er Jahren, damit Besucher ein Gefühl für die Zeit bekommen. Auch Ende April zum Gallery Weekend in Berlin soll der Hinterhof in Gesundbrunnen, der dem Haus Asyl bietet, für Gäste geöffnet werden. Auf Dauer soll das Haus allerdings nicht in Berlin bleiben, so zumindest die Hoffnung des Künstlers. "Das Haus wird hier nur vorübergehend stehen. Wir sind die Pflege-Eltern, es gehört uns nicht - es ist ein kulturelles, ein Welt-Erbe, das uns allen gehört. Es muss dorthin, wo es für viele Menschen zugänglich sein könnte." Er und auch Reah McCauley würden sich wünschen, dass sich die amerikanische Regierung auf die eigene Geschichte besinnt und das Haus zurückholt, als nationales Denkmal.