Sie spielte die weibliche Hauptrolle im ersten Tatort "Taxi nach Leipzig", war an mehreren Theatern Deutschlands und in zahlreichen Fernsehserien zu sehen. Am Montag starb die gebürtige Berlinerin Renate Schroeter im Alter von 77 Jahren in Freiburg.

Die Schauspielerin Renate Schroeter ist tot. Die gebürtige Berlinerin starb am Montag "nach kurzer, schwerer Krankheit", wie ihre Agentur auf ihrer Homepage am Mittwoch mitteilte. Schroeter wurde 77 Jahre alt. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung (Mittwoch) unter Berufung auf das Management über Schroeters Tod berichtet. Demnach starb die gebürtige Berlinerin in Freiburg.

Ihr erstes Engagement erhielt Renate Schroeter im Alter von 20 Jahren am Renaissance-Theater in Charlottenburg. In den folgenden Jahren war sie auf mehreren Bühnen Deutschlands zu sehen, unter anderem in Stuttgart, Darmstadt, Hannover und Frankfurt. Die längste Zeit war sie jedoch am Schauspielhaus Zürich und am Stadttheater Basel engagiert (1970 bis 1993).

Außerdem spielte Schroeter in zahlreichen Fernsehfilmen und Serien. So stand sie unter anderem in der wohl erfolgreichsten Folge der Krimiserie "Tatort" ("Rot, rot, tot", 1978) - an der Seite von Frauenschwarm Curd Jürgens vor der Kamera. Die Folge erreichte allein in der BRD 26,6 Millionen Zuschauer und ist seitdem ungeschlagen. Auch in der ersten "Tatort"-Folge überhaupt, der Folge "Taxi nach Leipzig" (1970) spielte Schroeter die weibliche Hauptrolle. Zuletzt war sie unter anderem in Serien wie "Der Landarzt" und "Notruf Hafenkante" zu sehen.

