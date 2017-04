Sie wolle "die Kluft zwischen klassischem Ballett und zeitgenössischem Tanz schließen": Nichts weniger als diesen Spagat kündigte Sasha Waltz, die künftige Intendantin des Berliner Staatsballetts, am Freitag in einer Pressekonferenz an. Christian Titze war dabei.

Für Sasha Waltz und Johannes Öhmann ist es kein leichter Gang am Freitag vor die Presse. Am Vortag fand das erste Gespräch mit dem Ensemble des Berliner Staatsballetts seit der Ernennung von Waltz und Öhmann statt. Es war ein Versuch, Barrieren auszuräumen.

An Sasha Waltz, die gut acht Monate öffentlich geschwiegen hat, ist die Geschichte nicht spurlos vorübergegangen. "Es geht nicht um meine Person", sagt sie dem rbb. "Es geht um einen viel tieferen Konflikt zwischen dem klassischen Ballett und dem zeitgenössischen Tanz. Und ich stehe nun mal für den zeitgenössischen Tanz. Das wurde quasi an meiner Person verhandelt."

Die wichtigste Aufgabe der beiden ist jetzt, möglichst viele Mitglieder des Ensembles für ihre Strategie zu begeistern. Sasha Waltz erklärt ihr Vorhaben so: "Wir wollen eine Brücke bauen. Sie soll die Kluft schließen, die zwischen dem zeitgenössischen und dem klassischen Tanz besteht."

Klassik und Moderne sollen also in Zukunft am Staatsballett möglichst gleichwertig nebeneinander stehen. Dass Johannes Öhmann - der für das klassische Ballett zuständig sein wird - eine Saison vor Waltz die Zügel in die Hand nimmt, macht die Sache nicht gerade leichter. Nach dem ersten Fehlstart braucht das Duo jetzt einen gelungenen Neuanfang.