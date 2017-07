Sie will den Neubau an der Potsdamer Straße deutlich verkleinern und möglicherweise zwischen Neuer Nationalgalerie und Philharmonie anders ausrichten. Das benachbarte Kulturforum müsse sich in einen lebendigen, kulturell aktiven Ort verwandeln, hieß es am Mittwoch in einem Brief an alle Bauverantwortlichen in Land und Bund.