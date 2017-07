Für die letzte Premiere der Ära Peymann am Berliner Ensemble haben Leander Haußmann und Sven Regener ein Stück geschrieben – und selbst in Szene gesetzt. Eine Verneigung vor Bob Dylan sollte es werden, doch Dylan-Fans werden leiden, findet Ute Büsing .

Regisseur Leander Haußmann hatte 2008 in seinem Film "Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe" bereits prophezeit, dass Bob Dylan einmal den Nobelpreis bekommen wird. Nun widmen Haußmann und Sven Regener Dylan ihrem Idol gleich ein ganzes Stück am Berliner Ensemble.

Sie alle haben Nummern gezogen und dürfen sich nun nach der sie überraschenden Bekanntgabe mit einer Dankesrede für den Literaturnobelpreis an die Akademie, also an das Publikum, richten. Bekanntlich hat Dylan diese Rede bislang verweigert. Im Berliner Ensemble wird nun nur platt über den Unsinn der höchsten Literaturauszeichnung für einen Rock'n Roller hergezogen, über die viel zu späte Ehrung gelästert und sie wird in Beziehung gesetzt zu den handelsüblichen Theaterpreisen.

"Die Danksager", das sind hier zehn Bob Dylan-Imitatoren, Lookalikes aus unterschiedlichen Schaffensperioden des Meisters. Der frühe Countryman, der Protestsänger, der christlich Inspirierte, der Elektrisierte, der Never Ending Tourman am Klavier.

Einmal mehr wird nämlich vor dem dicken roten Samtvorhang das Ende der Ära Peymann als das Ende allen Theaters beschworen. Die Bob Dylan-Darsteller sind also wohl die letzten Schauspieler, angeleitet von lustlosen Assistenten und einem Dramaturgen, der in seiner Rede an die Akademie die Unterschätzung seines Handwerks beklagt.

Ziemlich gegen Ende, wenn der Vorhang in der total untheatralen Veranstaltung endlich einmal hochgeht, kommt auch noch der viel beschworene General auf die Bühne. Es ist Bob Dylan als Claus Peymann in Gestalt von Carmen Maja Antoni. Nur: die ganze Gleichung geht ganz und gar nicht auf, bleibt lebloses Konstrukt. Da hagelt es Buhs in die Bravos des Schluss-Applauses.