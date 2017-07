"Life is a bitch" will zu viel und verstolpert sich

Uraufführungen sind in der Berliner Vaganten Bühne selten. Das Stück "Life is a bitch - oder wie ich gestern meine Zukunft fand" ist zudem auch noch das Theaterdebüt von Regisseur Jan Bolender. Kritikerin Ute Büsing hat sich diese Zeitreise angesehen.

Irgendwie scheint das Thema in der Luft zu liegen: Was wäre gewesen, wenn? Wie wäre es, wenn man die Zeit einfach zurückdrehen und alles noch einmal auf Anfang stellen könnte?! Zeitreisen unternehmen, nicht als Flucht aus der schlechten Gegenwart, sondern um Weichenstellungen zu ändern.

Bei diesem gut 90minütigen Trip in Multi- und Paralleluniversen wird ganz schön Verwirrung angerichtet. Es hat was, wie sich da auf der Bühne zwei zunächst konträr erscheinenden Frauenleben zu einem siamesischen Zwilling verbinden, sich nach anfänglicher Abstoßung sogar zu verbünden scheinen. Wir sehen zwei starke Schauspielerinnen, Sarah Alles als lebenslustiges Anything Go's-Girl und Nicole Marischka als zugedröhnte desillusionierte Loserin. Gemeinsam mit Autor und Regisseur Jan Bolender haben sie den schwierigen Stoff in Dialogimprovisationen entwickelt. Der Spaß, den sie dabei gehabt haben müssen, überträgt sich auf die Zuschauer - auch in den düsteren Passagen.