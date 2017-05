Audio: Inforadio | 08.05.2017 | Hendrik Schröder

"Wire" in der Berliner Volksbühne - Das muss so, das muss genau so

08.05.17 | 10:31 Uhr

Vor vierzig Jahren spielten "Wire" ihr allererstes Konzert. Und es gibt sie immer noch. Am Sonntag spielte die Band in der Berliner Volksbühne. Auf der Bühne standen drei alte Männer und ein junger. Im Publikum: Auskenner-Männer mit riesigen Plattensammlungen. Von Hendrik Schröder

Die britische Band Wire gilt als Mitbegründer des Post Punks. Also der Rockmusik, die Ende der 1970er Jahre nach Punk kam und immer noch laut und unangepasst war, aber viel experimenteller als der Ur-Punk. Vor ziemlich genau vierzig Jahren spielten Wire ihr allererstes Konzert. Und es gibt sie immer noch, wie am Sonntagabend in der Berliner Volksbühne zu sehen war.

Die Band schrammelt ungerührt ihre Songs

Die Bestuhlung ist raus aus der Volksbühne, die Fans stehen direkt vor der Band und weiter hinten im Raum auf der Erhöhung. Ohne Abgrenzung, ohne Gitter, nur ein freundlicher Security Mann passt auf, dass die Leute ein, zwei Meter Sicherheitsabstand zu den Musikern halten. Das reicht auch, denn vor Euphorie ausflippen will an diesem Abend niemand, Wire nicht, die Zuschauer nicht. Die Band schrammelt nahezu ungerührt ihre Songs. Das Publikum goutiert das mit anerkennendem angedeutetem Oberkörperwippen. Wobei geschrammelt nicht abwertend gemeint ist. Das muss so, das muss genau so: Die Gitarren laut und verzerrt, der Bass drückend und knurrend. Das Schlagzeug hält minimalistisch den Grundtakt und stampft stoisch geradeaus. Wire spielen fast in Originalbesetzung. Auf der Bühne stehen drei alte Männer und ein junger. Alle sind tiefschwarz gekleidet. Sänger Colin Newman trägt einen schwarzen Hut, bei dem die langen Haare so Udo Lindenberg mäßig hinten raus bommeln. Sein Gesicht ist faltig, die Brille sitzt tief auf der Nase, was ihm was sympathisch schluffiges gibt. Viel Hall ist auf die Stimme gemischt, Newman singt fast tonlos, immer gleich. Aber auch das gehört zum Stil der Band und wirkt nicht einfallslos sondern sehr souverän. Seit 40 Jahren veröffentlichen Wire Platten. Mit den neueren Songs fühlen sie sich an diesem Abend deutlich wohler, die haben mehr Tiefe, mehr Breite als die alten, manchmal superkurzen hackigen Stücke und kippen immer wieder ins psychedelische.

Im Publikum sind vor allem Auskenner-Männer

Wahnsinnig voll ist es an diesem Abend übrigens nicht in der Volksbühne, was etwas erstaunlich ist, bei dem Stellenwert, den Wire in der Szene haben. Zudem haben sich die Engländer einige lokale Bands eingeladen, die vor und nach ihnen im Haupthaus und im Roten Salon spielen und dem ganzen Festivalatmosphäre geben sollen. Das Publikum ist dafür unschlagbar gemischt. Alte Punks mit schlimmen Tätowierungen stehen neben seltsam schick gekleideten Anzugträgern. Hauptsächlich sind es Männer, Auskenner-Männer, Männer mit riesigen Plattensammlungen. Die wissend mit dem Kopf im Takt nicken. Und die wie alle anderen auch einen Dinosaurier von Band gesehen haben an diesem Abend, der einfach immer weiter macht, schon drei Mal aufgelöst war und trotzdem nicht totzukriegen ist: Wire.