Der lettische Dirigent Ainars Rubikis (38) wird neuer Generalmusikdirektor der Komischen Oper Berlin. Er trete ab der Spielzeit 2018/19 zunächst für drei Jahre mit einer Option auf

Verlängerung an, teilten Intendant Barrie Kosky und Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Montag mit.

Der in Riga geborene Künstler zählt zu den aufstrebenden Dirigenten der jüngeren Generation. So gewann er im Jahr 2010 den prestigeträchtigen Mahler-Dirigentenwettbewerb in Bamberg. Von 2012 bis 2014 war er Musikalischer Direktor des Staatlichen Akademischen Opern- und Ballett-Theaters in Nowosibirsk. Er dirigierte zudem unter anderem an der Lyric Opera of Chicago und dem Bolschoi-Theater in Moskau.