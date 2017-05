Audio: Inforadio | 17.05.2017 | Magdalena Bienert

"Addams Family" als Musical - Eine vermeintlich seltsame Familie im Admiralspalast

17.05.17 | 09:01 Uhr

Gomez, Morticia, Wednesday und Pugsley - das sind die Namen der exzentrischen New-Yorker Addams-Family mit Hang zum Morbiden. Sie gastiert ab Mittwoch als Musical im Berliner Admiralspalast. Magdalena Bienert hat die Hauptdarsteller bei den Proben getroffen.

Die Addams Family, erstmals 1938 als Cartoon im "New Yorker" erschienen, ging als Fernsehserie, Kinofilm und auch als Musical bereits um die Welt. Der Musical-Plot ist ein ganz Eigener. Tochter Wednesday ist schwer verliebt und vertraut sich ihrem Vater an – jedoch mit der Bitte, es nicht der strengen Mutter zu sagen, gespielt von der 1,82 Meter großen, imposanten Edda Petri.

Vater und Tochter hüten Geheimniss vor Morticia

"Meine Rolle ist die Morticia. Sie sagt, man muss in einer Beziehung im Umgang wahrhaftig und ehrlich sein." Man solle keine Geheimnisse vor dem Partner haben, aber genau das passiere mit Wednesday. Die Tochter wolle nicht, dass die Mutter weiß, dass sie heiratet und der Mann halte das vor Morticia geheim. "Das ist wirklich für mich auch als Schauspielerin etwa Neues. Ansonsten haben Gomez und Morticia felsenhaft zueinander gehalten." Es habe niemals eine Morticia gegeben, die nicht sophisticated war und über den Dingen schwebte. "Die muss jetzt mal richtig um etwas kämpfen."



Absage an die Oberflächlichkeit

Musicalstar Uwe Kröger spielt Gomez, den charmant-verspielten Vater des Addams-Clans, der nun im Admiralspalast vor New Yorks Skyline seine verwitterte Villa bezogen hat. "Die Addams Family ist für mich eine Hommage an Akzeptanz und Toleranz." Diese Familie, die so vermeintlich seltsam und unheimlich aussehe, sei eigentlich eine ganz homogene, warme Familie, wo alles funktioniert. "Das Ehepaar liebt sich. Es gibt wundervolle Kinder. Sie sehen einfach nur anders aus." Gerade in dem jetzigen Zeitalter, wo es viele Dinge im täglichen Leben gebe, die die Menschen erschrecken, appelliere die Addams Familiy daran, ein bisschen tiefer zu schauen, so Kröger weiter.

Hilfe am EC-Geldautomaten nötig

Die Darsteller brauchen gute zwei Stunden in der Maske, neben Perücken bekommen die männlichen Addams noch übergroße Silikonohren angeklebt. Edda Petri kann die Morticia allerdings nicht so einfach ablegen. Sie hat sich für ihre Rolle sechs Zentimeter lange burgunderrote Gelnägel machen lassen. "Es ist sehr schwierig, eine EC-Karte aus dem Bankautomaten zu ziehen. Ich muss immer um Hilfe bitten." Nach den Show kämen die auch wieder ab, aber jetzt müssten die Nägel eine Woche drauf bleiben. Sie werde in der Zeit oft falsch eingeschätzt, erzählt sie weiter. "Man denkt, ich wäre aus einem anderen Beruf, sagen wir mal so."

Basis ist drei Mal die Woche Tango-Tanzen

The Addams Family ist ein Familienmusical sagen beide Hauptdarsteller und erfreuen sich auch nach drei Jahren Spielzeit am liebevollen Umgang, den die beiden miteinander haben. Es sei wunderbar, wenn Gomez mit seiner Morticia über Liebe und Sex spricht. "Das Wort Sex fällt nie auf der Bühne, sondern es geht immer ums Tanzen", so Kröger. Konkret heißt es: "Komm lass uns nach oben gehen und tanzen." Die Basis der Beziehung sei drei Mal die Wochen "Tango-Tanzen", erzählt Edda Petri. Das könne man auf verschiedenen Ebenen verstehen, das sei das Schöne daran.