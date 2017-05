Audio: Inforadio | 31.05.2017 | Henrik Schröder

Konzertkritik | "Aero-Viderci"-Tour in Berlin - Aerosmith: Was hat die so konserviert?

31.05.17 | 08:32 Uhr

Es gibt sie seit 47 Jahren und immer noch sind alle Gründungsmitglieder mit dabei. Aerosmith haben mit Songs wie "Crazy" oder "Livin on the edge" Rockgeschichte geschrieben. Jetzt haben die Rockopas auf ihrer Tour Halt in der Berliner Waldbühne gemacht. Von Henrik Schröder

Ok, die Rolling Stones können einpacken. Die coolsten Hunde unter den Rock Dinosauriern sind Aerosmith. Allein schon der Anfang. Mit unglaublicher Lässigkeit latschen Sänger Steven Tyler und Gitarrist Joe Perry nach ganz vorne auf den Steg, der weit ins Publikum hineinragt. Wie alt sind die? Fast 70? Was hat die so konserviert? Tyler in glitzernden Schlaghosen, wallender schwarzer Umhang, eine Sonnenbrille, die er nach ein paar Songs wortlos ins Publikum pfeffert, am Mikrofonständer wehen wie immer ein halbes Dutzend bunte Tücher. Der Basser groovt im Leopardenlook-Sakko. Hammer! Gitarrist Perry mit offenem Hemd, rasierter Brust, im Ledermantel. Ein Typ, der zwischendurch seine Les Paul auch mal hinter dem Kopf spielt. Warum? Weil er es kann!

Kokain im Wert von 20 Millionen Dollar geschnupft

Sänger Steven Tyler ist vierfacher Großvater und hat in seinem Leben wahrscheinlich sämtliche Drogen genommen, die er bekommen konnte. Gemeinsam mit Perry soll er über die Jahre Kokain im Wert von 20 Millionen Dollar geschnupft haben. Aber da steht kein Mann auf den letzten Metern seines verbrannten Lebens. Da steht ein Derwisch. Was heißt steht, der steht ja nie. Der läuft hin und her, tanzt, schwingt die dürren Hüften, reißt seinen riesigen Mund auf. Gleich am Anfang Hit auf Hit. "Cryin", "Livin on the Edge", "Love in an Elevator", "Janie's got a Gun". Die Waldbühne ist bei weitem nicht ausverkauft, ist den Fans egal. Alte faltige Männer stehen neben jungen Frauen mit Jutetäschchen über der Schulter, recken die Hände, singen, ja schreien jede Zeile mit. Der Sound ist zumindest ganz vorne am Anfang grauenhaft, wofür steht da eigentlich diese Armee von Boxen auf der Bühne? Ach auch egal. Die Typen da oben sind einfach zu abgefahren, um lange drüber nachzudenken.

Abschiedstour fällt aus wegen Vitalität

Die Mucke von Aerosmith könnte ja altbackener nicht sein. Bocklangweilig, diese Bluesriffs, Soli dazwischen, ewige Intros. Aber Tyler und Co hauchen mit ihrer Energie diesen gefühlt uralten Liedern eine Vitalität, eine Frische ein. Beeindruckend. Tyler wirft sich gar auf den Boden beim Singen, während einige Frauen im Publikum auf die Schultern ihrer Männer klettern, um den Sänger beim Wälzen besser sehen zu können. "Aero-Viderci" heißt die Tour. Ihnen sei nichts Besseres eingefallen, meinte Aerosmith in einem Interview. Sollte eigentlich die Abschiedstour werden, aber jetzt machen sie doch weiter, ihnen sei aufgefallen, dass es doch ziemlich super wäre, dass immer noch so viele Leute kommen. Na denn! Ach so: Am zweitbesten neben Steven Tyler fand ich übrigens einen gut gelaunten Altrocker im Publikum, der ein T-Shirt trug mit dem Spruch drauf: "Ich tanze so schlecht, dass meine Freunde in der Waldorfschule dachten, ich heiße Renate!", und der zwei beschwipsten, geschätzt 18-jährigen, die sich zwischendurch ermattet auf den Boden gesetzt hatten, mit großer Ruhe und Freundlichkeit erklärte, dass das so nicht gehe, denn wer saufen könne, der könne auch stehen bleiben. Klang einleuchtend.