Der chinesische Konzeptkünstler Ai Weiwei ist inzwischen richtig in Berlin angekommen. Seit 2015 wohnt er in der Stadt, genauer im Prenzlauer Berg. Am Rande einer Veranstaltung in Schwerin sagte er nun, er fühle sich in Berlin zu Hause. Sein achtjähriger Sohn geht dort zur Schule und lerne fleißig deutsch, wie er weiter sagte. Er selbst habe eine Atelier in Mitte, in das er täglich zur Arbeit gehe, wenn er Haushalt und Einkauf erledigt habe.