Ausstellung im Georg Kolbe Museum - "Flechtheim stand für alles, was die Nazis verachtet haben"

21.05.17 | 09:57 Uhr

Der Kunsthändler Alfred Flechtheim spielte in den 1920er Jahren eine herausragende Rolle für die moderne Kunst. Zugleich war ein wichtiger Verleger, Mäzen und schillernder Protagnoist seiner Zeit. Das Georg Kolbe Museum widmet ihm jetzt eine Sonderausstellung. Von Maria Ossowski



Alfred Flechtheim war ein Paneuropäer. Der 1878 in Münster geborene Kunsthändler, Sammler, Galerist und Publizist sprach fließend Französisch, Russisch, Englisch und natürlich Deutsch. Er kannte die Ateliers aller großen Künstler der 1920er Jahre und galt als einer der wichtigsten Impulsgeber für die Kunst. Doch bekannt ist Flechtheim bislang aber meist für die Gemälde, die er sammelte.



Seine Skulpturen in den fünf Räumen des kleinen, aber hochfeinen Georg Kolbe Museums im Berliner Westend sind so aufregend und poetisch wie die hervorragend kuratierte Ausstellung insgesamt. Barlach, Belling, Degas, Maillol, Lehmbruck und natürlich Georg Kolbe selbst werden in seinem ehemaligen Atelierhaus präsentiert. Zunächst hat Paul Cassirer Kolbe als Künstler vertreten. "Kolbe hat Cassirer auch portraitiert. Wir haben dieses Portrait hier ausgestellt", sagt Museumsdirektorin und Kuratorin, Julia Wallner, dem rbb. "Nachdem Cassirer 1926 Selbstmord begangen hat, hat sich Kolbe wieder neu umgeschaut, und Flechtheim war sozusagen der ideale Nachfolger für ihn."

Eine kleine Sensation

Flechtheim hatte den unbestechlichen Blick für die ganz große Kunst seiner Zeit, zum Beispiel entdeckte er Edgar Degas als Bildhauer. "Er hat in Degas' Atelier offenbar diese Wachsfiguren mit entdeckt", erzählt Wallner. "Degas war und ist bis heute als Maler bekannt. Aber er hat auch mehr als 70 Skulpturen hinterlassen, die bis zu seinem Tod kaum jemand gesehen hatte. Flechtheim hat diese Modelle gesehen und sie für den deutschen Markt mitgebracht, sie gießen lassen und an sehr viele Museen vermittelt." Zwei Arbeiten sind jetzt in Berlin zu sehen, die in den 20er Jahren direkt von Flechtheim gekauft worden. "Das war eine kleine Sensation", meint Wallner.

Die ganze Ausstellung ist eine kleine Sensation. Sie zeigt, wie ein Kunstkenner mit seinen Beziehungen und seiner ganzen Persönlichkeit die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts entscheidend mitgeprägt hat. Seine Künstler brachte er in den großen Ausstellungen in Paris oder im Museum of Modern Art (MoMA) in New York unter.

Weltoffener Dandy

Flechtheim erkannte Qualität sofort. Zu den besonderen Vorzügen dieser Ausstellung gehört es, dass sie Widersprüche zulässt. Flechtheim sammelte auch den späteren Hitlerliebling und Nazikünstler Arno Breker, denn Breker war in den 20er Jahren ein hochbegabter und vielversprechender Bildhauer. "Wir haben diese Geschichte mit all ihren Extremen. In der Ausstellung kulminiert das in einem Portrait des Künstlers Moshe Kogon, der russisch-jüdischer Abstammung war und in Auschwitz ermordet wurde. Und Arno Breker hatte Kogon portraitiert. Da kommt also dieses geballte 20. Jahrhundert in nur einem Kunstwerk auf uns zu", sagt Wallner.



Von Ernst Barlach passt glänzend dazu seine Bronze von 1930: der Zweifler. Aus Güstrow, vom Städel Museum in Frankfurt, aus der Kunsthalle Bremen, aus der Hamburger Kunsthalle und vielen weiteren wichtigen Häusern hat Julia Wallner Flechtheims Skulpturen geliehen und darauf geachtet, dass die Herkunft unbelastet ist. Meist hat Flechtheim diese Werke in den 20er Jahren an die Museen verkauft. Er selbst starb verarmt auf der Flucht in London. Denn für die Nazis war er das Zerrbild eines Juden. "Flechtheim hatte nicht nur diese Weltoffenheit, sondern auch etwas Dandyhaftes. Er kam etwa immer wieder mal in Frauenkleidern und hat spanische Tänze aufgeführt", so Wallner. "Flechtheim stand für alles, was die Nazis verachtet haben."