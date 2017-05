Helmut Kohl im Rollstuhl allein vor dem Brandenburger Tor, Putin im Kreml, Angela Merkel bei Obama - von Freitag an zeigt der Berliner Martin-Gropius-Bau Pressefotos, die an der Schnittstelle zwischen Kunst und Boulevard stehen. Vertreten sind bei der Schau "Foto. Kunst. Boulevard" 26 Foto-Künstler, darunter Daniel Biskup, Andreas Mühe, Christoph Michaelis, Kiki Kausch, Andreas Thelen und Wolfgang Wilde. Die Arbeiten erschienen mehrheitlich in der "Bild"-Zeitung, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten.

Der frühere Chefredakteur und "Bild"-Herausgeber Kai Diekmann sagte, worauf kein Licht falle, das gebe es in einem gewissen Sinne auch nicht: "Wir dürfen in einer Zeit der immer schneller werdenden Bits und Bytes nicht die ursprüngliche Kraft des stillen Bildes vergessen, das die Zeit quasi einfriert und begreifbar macht."