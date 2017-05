Die gute politische Karikatur schafft es, eine ganze Geschichte zu erzählen, am Ende meist mit Erkenntnisgewinn. Manchmal brüllend komisch, mal beklemmend, mal furchtbar traurig. Zum Beispiel diese: Der Deutsche Michel macht endgültig Schluss. Er packt seinen Koffer mit den Worten: "Ich liebe Dich halt nicht mehr. Ist doch normal nach so vielen Jahren". Seine Frau steht betrübt dabei. Auf ihrem Nachthemd trägt sie die Aufschrift "Demokratie". Sie ist sichtlich in die Jahre gekommen.



Hohe Karikaturisten-Kunst sei eine fast philosophische Dimension, sagt Martina Schellhorn von der Landeszentrale für politische Bildung: "Und es ist toll, dass das in so einem Format passiert." Wochenlang hat Schellhorn tausende Karikaturen gesichtet, wie sie erzählt. 129 davon hängen nun in der Villa der Landeszentrale für politische Bildung auf dem Gelände der Potsdamer Staatskanzlei. Am Dienstag war Ausstellungseröffnung.



120 Motive für diese eine Show - das ist etwa so viel, wie man gut aufnehmen kann. Die politischen Erdrutsche und Grabenkämpfe der letzten Monate sind hier im Zeitraffer wiedergegeben in einer geballten Ladung von Wissen, Witz und Kommentar.