Kein Rummel mit den Stars am roten Teppich: Aus Respekt für die Opfer und Angehörigen des Attentats von Manchester wurde die Premierenfeier zum neuen "Baywatch"-Film am Dienstagabend abgesagt. Stattdessen soll die Vorführung in ruhigem Rahmen stattfinden.

Rund eine Woche nach dem Terroranschlag in Manchester ist eine Beachparty zur Europapremiere von "Baywatch" in Berlin gestrichen worden. Aus Respekt vor den Opfern und Angehörigen sollte es am Dienstagabend auch nicht den üblichen Presserummel am roten Teppich geben.

Nachmittags war nach Angaben der Veranstalter eine Pressekonferenz geplant, abends eine Filmvorführung in Anwesenheit der Darsteller. Angekündigt waren Stars wie Dwayne Johnson, Zac Efron, Kelly Rohrbach, Priyanka Chopra und David Hasselhoff.

Die Fernsehserie "Baywatch" mit Hasselhoff und Pamela Anderson war in den 1990er Jahren legendär. Der Chef am Strand von Malibu ist im Film Dwayne Johnson (45), der auch als Wrestler "The Rock" bekannt ist. Zac Efron (29, "High School Musical") darf ebenfalls als Rettungsschwimmer seine Muskeln zeigen. Hasselhoff (64) und Anderson (49) haben Gastauftritte. "Baywatch" unter der Regie von Seth Gordon startet am Donnerstag in den Kinos.