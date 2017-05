Wegen des großen Interesses in den vergangenen Wochen wird das Kunstprojekt "The Haus" in Berlin-Charlottenburg am Mittwoch, dem letzten Tag, bereits um 8:00 Uhr öffnen. Auch am Abend soll das Projekt des Künstlerkollektivs "Die Dixons" länger zugänglich sein. Wie die Veranstalter mitteilten, soll die Ausstellung in dem ehemaligen Bankgebäude in der Nürnberger Straße erst eine Minute vor Mitternacht geschlossen werden - dann ist das Urban-Art-Projekt endgültig Geschichte und soll einem Neubau mit Eigentumswohnungen und Gewerbeflächen weichen.