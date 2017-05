Das Künstlerduo Römer + Römer sucht für eine Ausstellung in Berlin Freiwillige, die bei einer Kuss-Performance mitmachen. Im Bröhan-Museum sind vom 15. Juni bis zum 3. Oktober unter dem Titel "Kuss" Werke von Rodin bis Bob Dylan zu sehen.

Das deutsch-russische Duo Nina und Torsten Römer will die "postfaktische Knutschperformance" zur Vernissage am 14. Juni zeigen. Gesucht werden zehn einzelne Freiwillige oder fünf Paare, die sich küssen. Etwas Ausdauer sollten die Freiwilligen mitbringen, denn die Performance soll etwa eineinhalb Stunden dauern.

Es gibt eine Aufwandsentschädigung von 80 Euro pro Paar, wie das Museum am Montag erklärte. Die Kuss-Aktion ist eine Neuauflage der "Deutsch-Russischen Knutschperformance", die die gebürtige Moskauerin und der gebürtige Aachener 2003/2004 an verschiedenen Orten wie dem Bunker am Alexanderplatz oder der Kunsthalle Baden-Baden veranstalteten.