Fundus-Versteigerung am BE - Claus Peymann räumt auf und blickt zurück

12.05.17 | 17:48 Uhr

Zum letzten Mal steht der scheidende Intendant des Berliner Ensembles am Samstag vor tausenden Besuchern, die alte Kostüme und Requisiten ersteigern wollen. Mit dem Erlös will Peymann einen Sozialplan finanzieren, der gekündigten Schauspielern und Mitarbeitern hilft.

rbb: Herr Peymann, am Samstag veranstalten Sie zum letzten Mal eine Versteigerung am Berliner Ensemble. Was kommt da alles unter den Hammer?

Alles was wir nicht mehr unbedingt gebrauchen: Es sind wunderbare Schätze aus den Kostüm-, Möbel,- und Requisitenfundus. Da gibt es einen wunderbaren Pelz von Conny Froboess und einen herrlichen Sommermantel von Marianne Hoppe, aus Urzeiten. Eine Rüstung von Klaus Maria Brandauer und sehr viel aus meinem Büro, wo ich achtzehn Jahre saß. Es ist eine Mischung aus Schätzen für Theaterfans und Gebrauchsgegenständen - auch für Kinder wunderbares Spielzeug: Es gibt ein Kinderwagen aus der Dreigroschenoper, aus den dreißiger Jahren.



Dinge, die im Fundus vor sich hin vegetieren und die manche Menschen sich gerne in die Wohnung hängen oder sich eben selber anziehen. Kleider von Kirsten Dene, Ilse Ritter und Gisela May – also ganz tolle Sachen. Für Fans aber auch für Menschen, die gerne etwas sehr originelles anziehen möchten. Mein ganzes Büro, der Flur steht voll. Das Superobjekt ist ein Riesen-Gorilla, das ist das teuerste, was wir anbieten mit einem Einstiegspreis von 3.500 Euro. Aber es gibt für jeden etwas, es fängt bei fünf Euro an und dann werde ich mein Bestes tun, um alles los zu werden. Es sind ungefähr 100 Sachen, die wir versteigern möchten und ich bin jetzt schon heiser, wenn ich daran denke.

Was werden Sie in diesem Jahr mit dem Erlös der Versteigerung machen?

Ich mache das jetzt zum fünften oder sechsten Mal, das ganze Haus rotiert, es ist ein Riesenfest – wir hatten bis zu 3.000 Besucher die letzten Male. In den ersten Jahren haben wir zwischen 15.000 und 20.000 Euro eingenommen und konnten einen Lehrling damit ein Jahr lang finanzieren. Das war eine sehr nützliche Sache. Dann haben wir im vorigen Jahr 19.000 Euro für die Flüchtlingshilfe in Berlin ersteigert.



Dieses Jahr ist es für den Sozialplan gedacht. Ich weiß ja nicht, ob Sie davon gehört haben, dass von den 35 Schauspielern des Berliner Ensembles 32 rausgeworfen werden - also nicht verlängert werden, wie man das heute nennt - aber es ist nichts anderes als ein Rausschmiss - und auch noch weitere fünfzehn künstlerische Mitarbeiter. Dafür wird mit dem Betriebsrat und, hoffentlich, mit Hilfe des Berliner Senats ein Sozialplan aufgestellt.

Das ist ja die letzte Versteigerung, die sie selber durchführen. Hat die für Sie eine besondere, emotionale Bedeutung?

Naja ich weiß ja nicht genau, ob ich mich am Ende selbst versteigere, mal gucken, wer mich kaufen will [lacht] - unter einer Millionen bin ich natürlich nicht zu haben. Die Zeit am BE war eine herrliche, grandiose Zeit, mit die schönste Zeit meines Theaterlebens mit einem enormen Publikumszuspruch. Wir sind ein Theater der Herzen geworden. Achtzehn Jahre im Grunde ausverkauftes Haus. Mit großen Stars wie Grönemeyer, Martin Schwab und Gert Voss, aber auch mit Klaus Maria Brandauer und vielen, vielen jungen Schauspielern.



Es war eine wunderbare Zeit und natürlich bin ich traurig, aber zugleich freue ich mich auch. Gut ich bin dann achtzig - du lieber Gott - aber wenn mir noch etwas Kraft bleibt, will ich wieder als freier Regisseur arbeiten, vermutlich nicht in Berlin, aber ich habe gute Angebote in Frankreich. Ich werde in Stuttgart inszenieren und natürlich am Burgtheater. Immer wenn ich weg bin, bin ich Legende. Ich hoffe, das wird auch in Berlin so sein.

Was ist denn das Wichtigste, was Sie aus der Zeit mitnehmen? Das sind ja nun viele Jahre.

Die Berliner Zeit ist sozusagen der Epilog. Ich war ja in Stuttgart Schauspieldirektor. Ich war in Bochum Generalintendant. Ich war, gottähnlich, Burgtheater-Direktor, dreizehn Jahre lang und habe vor unzähligen Jahren die Schaubühne gegründet, also die neue Schaubühne.



Ich habe diese Etappe in meinem Theaterleben immer als den Epitaph, also den Mikrolog oder einen Epilog empfunden. Bin aber nicht weise geworden, wie das vielleicht für einen alten Mann richtig wäre, sondern bin eigentlich so wütend und aggressiv und temperamentvoll geblieben, wie ich es immer war. Und ich war immer meinem Theater treu: Wer Peymann sehen will, musste immer in das Theater gehen, wo ich Direktor bin. Ich bin jeden Abend im Haus. Ich bin eben ein Lokalkünstler, wenn Sie so wollen. Wir hatten hier eine ganz, ganz tolle Theatertruppe.

Was würden Sie dem BE für die Zukunft mitgeben? Was wäre ihr Wunsch?

Das Begreifen, dass das BE, dieses wunderschöne, vielleicht das schönste Theater der Stadt an der schwarzen Spree, dass es ein Haus mit Geschichte ist. Wir haben ja gerade ein großes Buch herausgebracht, das hat den bezeichnenden Titel: "Das Schönste Theater, Berthold Brecht Platz Nummer 1". Das ist die beste Adresse dieser Stadt, die beste Adresse im deutschen Theater. Das zu begreifen, dass das ein Gemäuer ist, in dem heute noch die Stimmen von Busch und Weigl, von Hoppe und Anderen in den Mauern klingen.



Wenn Sie genau horchen, hören Sie die Stimmen dieser wunderbaren Schauspieler, die dort in den letzten 100 Jahren Theater gespielt haben. Das begreifen, dass dieses Haus eines ist wie vielleicht neben Ihm nur das Burgtheater und das Hamburger Schauspielhaus - und diese Arbeit fortzusetzen, die Brecht und Heiner Müller und auch Claus Peymann in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Das Interview führte Silke Mehring. Sendung: Kulturradio, 12.05.2017, 11:00 Uhr