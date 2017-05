Am Berliner Stadtschloss wird auch obendrauf nicht gekleckert, sondern geklotzt. Statt wie zuletzt befürchtet wird nicht eine nackte Betonkuppel den Neubau krönen, sondern eine Variante nach historischem Vorbild. Dafür musste ziemlich viel gespendet werden.

Zunächst hatte es Befürchtungen gegeben, das Schloss müsse womöglich mit einer nackten Betonkuppel auskommen, weil die Kosten von rund 15 Millionen Euro für die historische Verkleidung in der ursprünglichen Planung nicht eingerechnet waren.

Das wiederaufgebaute Berliner Schloss bekommt nun tatsächlich auch eine Kuppel nach dem historischen Vorbild. Wilhelm von Boddien, der Geschäftsführer des Fördervereins, teilte am Dienstag bei einer Baustellenbesichtigung mit, die Finanzierung der barocken Kuppel - eine Rekonstruktion des Originals samt Laterne und Kreuz - sei durch großzügige Einzelspenden nunmehr gesichert.

Obwohl der historisierende Nachbau des Schlosses in Berlin von Beginn an heftig umstritten war und ist, kommen laut Boddien rund 50 Prozent der Spender für das Mammutprojekt aus Berlin. "Das Schloss ist in der Stadt angekommen. Wir sind auf dem richtigen Weg", sagte der Vereinschef.

Unter dem Namen Humboldt Forum soll die rekonstruierte Preußen-Residenz von 2019 an ein Museums- und Kommunikationszentrum werden. Den Löwenanteil der Baukosten von 590 Millionen Euro trägt der Bund. 105 Millionen Euro müssen durch Spenden zusammenkommen, gut Zweidrittel sind davon allerdings erst zusammengekommen.