Hermann Graf von Pückler hatte seine Kindheit im Schloss Branitz verbracht. 1945 musste die Familie fliehen und ihren Besitz zurücklassen. Nach der Wende wollte sie den alten Familienbesitz in Cottbus zurück, bekam aber nur bewegliche Sachen wie die Bibliothek, Kunstgegenstände und Bilder. Heute sind diese als Dauerleihgaben im Schloss zu sehen. Der Nachfahre des Fürsten Pückler sanierte das verfallene Parkinspektorenhaus denkmalgerecht als seinen Cottbuser Wohnsitz.

Von Pücklers berühmter Vorfahr von Pückler-Muskau (1785 - 1871) hatte in Branitz seinen Alterssitz eingerichtet. Um das Schloss herum entwarf der exzentrische Adlige einen riesigen 600 Hektar großen Landschaftsgarten. Der Adlige ist dort auch beigesetzt: In einer Erdpyramide mitten in einem See. Es ist heute das Wahrzeichen von Cottbus. Es gibt einen weiteren Pückler-Landschaftspark in Bad Muskau, der zum Weltkulturerbe zählt.