Der Film "The Square" des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund hat in diesem Jahr die Goldene Palme für den besten Film gewonnen. Die Satire wurde am Sonntag zum Abschluss der 70. Festspiele in Cannes von der Wettbewerbs-Jury, zu der auch die Berliner Regisseurin Maren Ade ("Toni Erdmann") gehörte, prämiert. "Oh my god. Okay", rief Östlund aus, als er auf die Bühne eilte, um den Preis entgegen zu nehmen.

Als beste Schauspielerin wurde beim Filmfestival in Cannes Diane Kruger für ihre Rolle in dem Film "Aus dem Nichts" des Hamburger Regisseurs Fatih Akin ausgezeichnet. Den Preis für den besten Schauspieler bekam der US-Amerikaner Joaquin Phoenix für seine Rolle in "You Were Never Really Here".

Die beste Regie-Leistung erbrachte nach Meinung der Jury Sofia Coppola für ihr Remake des Bürgerkriegsdramas "The Beguiled". Coppola ist erst die zweite Frau seit Julija Ippolitowna Solnzewa 1961, die in Cannes den Preis für die beste Regie erhielt.