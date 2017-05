Interview | Experimentelle Musik aus Hautzellen - "Mit 10 Jahren wollte ich David Bowie werden"

12.05.17 | 21:52 Uhr

Man nehme ein Stück Haut vom Arm, kultiviere es im Labor und nutze die Zellen, um damit Musik zu machen. So tut es der Künstler Ben-Hary. Weil er schon als Kind Rockstar werden wollte, aber kein Instrument spielen konnte, erfand er den Neuronen-Synthesizer. Die halb-menschlichen Sounds erklingen jetzt im Haus der Kulturen der Welt.



rbb|24: Herr Ben-Ary, wie sind Sie auf die Idee gekommen, mit einer Art Gehirn aus menschlichen Neuronen Musik zu machen?

Guy Ben-Ary: Ich war schon immer fasziniert von neuronalen Netzwerken. Als ich angefangen habe, im Labor zu arbeiten, konnte ich sie durch das Mikroskop zwar sehen, aber nie hören oder sehen, was sie tun. Ich glaube, cellF gibt mir eine Art Einblick in das unberechenbare Verhalten des neuralen Netzwerks. Ich war schon immer irgendwie interessiert daran, Intelligenz oder Bewusstsein zu dekonstruieren - auch wenn ich natürlich sagen muss, dass diese Netzwerke kein Bewusstsein und keine Intelligenz sind. cellF ist das Ergebnis von fünf bis sechs Projekten, die ich in den vergangenen 20 Jahren gemacht habe. Ich wollte ein biologisches Selbstporträt erschaffen. Aber ich wollte mich nicht selbst porträtieren, sondern einen meiner sehr verrückten Kindheitsträume. Mit 10 Jahren wollte ich Rockstar werden, ich wollte immer David Bowie werden. Aber ich kann nicht spielen. Deswegen dachte ich: Anstatt dass ich spiele, entwickle ich mein eigenes externes Gehirn und lasse meine Neuronen spielen. Deswegen habe ich den Neuronen einen Klang erzeugenden Körper in Form von analogen modularen Synthesizern gegeben. Auf eine überraschende Art und Weise arbeiten Neuronen und analoge modulare Synthesizer sehr ähnlich.

Künstler und Wissenschaftler Guy Ben-Ary bei der Laborarbeit. Studiert hat er eigentlich Jura.

Woher kommt der Name "cellF"?

Ich habe mit meinem Freund Carlos darüber gesprochen, dass ich vielleicht ein Selbstportät machen werde: 'Ich werde Zellen aus meinem Arm nehmen und sie umprogrammieren und ich werde etwas daraus machen.' Ich wusste aber wirklich noch nicht, was genau. Und er hat mich angeschaut und gesagt: 'Na gut, du kannst es "cellF" nennen. Mit einem "c", weil es "cell" (deutsch "Zelle", Anmerkung der Redaktion) ist, die aus deinem Körper genommen werden, und "self" (deutsch "selbst", Anmerkung der Redaktion).'



Vier Jahre lang haben Sie daran gearbeitet, zusammen mit sechs Designern und Neurowissenschaftlern. Wie haben Sie dieses Neuronen-Netzwerk geschaffen?

Ich habe ein Stück Haut von meinem Arm entnommen und es im Labor kultiviert. Dann habe ich neuste Stammzelltechnologie genutzt, sogenannte induzierte pluripotente Stammzellen, um die Hautzellen in Stammzellen umzuwandeln. Stammzellen haben das Potential, in fast jede andere Zelle des Körpers verändert werden zu können. Also habe ich die Stammzellen in Neuronen, Gehirnzellen, verändert. Die Neuronen habe ich dann auf einer besonderen Schnittstelle mit 64 Elektroden vermehrt. Nach ein paar Tagen beginnen sie, ein biologisches Netzwerk zu formen. Dabei produzieren sie, ähnlich wie ein echtes Gehirn, Daten - also sie interagieren miteinander über elektronische Signale. Die Elektroden können diese Signale aufnehmen und gleichzeitig können Sie die Neuronen stimulieren. Das heißt, wir können Informationen zu den Neuronen senden über die Elektroden. Im Grunde haben wir eine Schnittstelle entwickelt, um mit den Neuronen hin und her zu kommunizieren. Als Künstler war das sehr interessant, denn ich wollte den Neuronen einen Körper geben und sehen, was sie machen.

Das "Gehirn" des cellF bestehend aus menschlichen Stammzellen und 64 Elektroden (oben)

Wie funktioniert nun das Zusammenspiel mit den Musikern?

Im Wesentlichen kontrollieren die Neuronen die Synthesizer über Aktionspotentiale, also elektrische Signale. Die werden dann verstärkt und zu den analogen modularen Synthesizer als geregelte Spannungen gesendet. Wir laden menschliche Musiker ein, um mit cellF zu spielen - heute mit Schneider TM und morgen mit Stine Janvin Motland. Was da passiert ist, dass die Klänge der menschlichen Musiker über die Schnittstelle in die Neuronen strömen und sie stimulieren. Und dann kontrollieren die Neuronen die Synthesizer und spielen sie. Auf diese Weise erhalten wir eine Feedback-Schleife zwischen den Musikern und cellF, zwischen dem Menschlichen und dem Nichtmenschlichen und kreieren eine post-menschliche, improvisierte Performance.



Was ist das Besondere an der Musik mit cellF?

Es ist interessant, es zu hören. Es hört sich an wie ein Tier. Ich mochte schon immer Geräusche. Da ist eine gewisse Unvorhersehbarkeit dabei. Wenn du experimentelle Musik magst, wird es dir wahrscheinlich gefallen.

Inwiefern verändert cellF tatsächlich die Klänge der Musiker?

Es ist ein sehr komplexes System, weil es nie genau das Gleiche macht. Es ist kein wissenschaftliches Projekt. Das heißt, wir können es nicht beweisen. Aber ich würde gerne glauben, dass der Reiz, den die Musiker zu den Neuronen senden, eine Auswirkung hat auf ihre funktionale Plastizität und die Art und Weise, wie sie die Synthesizer kontrollieren.

Die Verwendung menschlicher Zellen wird ja nicht unkritisch gesehen. Warum haben Sie ihre eigenen Zellen für das Projekt verwendet?

In der Vergangenheit habe ich mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet, die neuronale Netzwerke von Tieren verwendet haben. Ich wollte nicht mit Zellen von Tieren weiterarbeiten. Ich wollte mit menschlichen Zellen arbeiten. Und ich kann als Erwachsener mein Einverständnis dafür geben, diese Zellen zu verwenden. Ich fühle mich viel besser damit, mein eigenes Material zu nutzen, als das von anderen Menschen oder Tieren.

Was ist Ihr nächstes Projekt? Wir arbeiten an einem nicht soundbasierten Projekt. Wir versuchen, Stammzellen in Herzmuskelzellen zu differenzieren. Das Schöne an Herzmuskelzellen: Sie bewegen sich spontan, selbst wenn sie außerhalb des Körpers sind. Wir versuchen sie, auf einer Art Substrat aus Seide wachsen zu lassen. Im Grunde versuchen wir, halborganische Mikroroboter zu züchten und zu konstruieren - aus Herzmuskelzellen. Es geht um biologische Roboter. Wir arbeiten da mit einer Mischung aus Angst und Begeisterung, die eben aus dem Herzen kommt. Wenn wir Glück haben, sind wir damit in zwölf Monaten fertig.



Das Interview führte Mareike Witte für rbb|24

Die dritte Ausgabe von "Technosphärenklänge" findet am Freitag ab 19 Uhr und am Samstag ab 15 Uhr im Haus der Kulturen der Welt statt. Außer dem neuronalen Synthesizer werden zwei weitere Soundprojekte vorgestellt: durch Klang schwebende Wassertropfen von Evelina Domnitch und Dmitry Gelfand und eine Sound-Laser-Show von Robert Henke. Konzipiert zusammen mit dem CTM Festival für experimentelle und elektronische Musik gehe es darum, wie Musik "auf die komplexe Verschränkung von natürlichen, sozialen und technischen Prozessen reagiert".

Kurz-Biografie Ben-Ary: Leidenschaft für Kunst und Neurowissenschaften Guy Ben-Ary wurde in Los Angeles geboren. Der 50-Jährige arbeitet seit der Gründung vor 17 Jahren beim Künstler-Labor Symbiotica der University of Western Australia in Perth, Australien. Sein Forschungsschwerpunkt: biotechnologische Kunst und Robotertechnik. Die besonderen Kenntnisse des Kulturwissenschaftlers: Mikroskopie, biologische und digitale Bildgebung, Gewebezüchtung.