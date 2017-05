Audio: 16.05.2017 | Inforadio | Jens Lehmann

Chilly Gonzales im Konzerthaus in Berlin - Das musikalische Genie verführt zum Dauergrinsen

16.05.17 | 09:41 Uhr

Eigentlich heißt er ja Jason Charles Beck. Aber die Musikwelt kennt ihn als Chilly Gonzales genannt. Oder Gonzales. Oder Gonzo. Am Montag war der Ausnahmepianist mal wieder in Berlin im Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Von Jens Lehmann

Herrje. Das junge, hippe Volk ist ganz verwirrt. Kurz vor acht bricht Hektik aus, wo war noch mal der erste Rang? Wo ist der Chorbalkon? Denn im Musentempel der klassischen Musik gibt es keine Vorbands, da fangen Konzerte pünktlich an. Selbst wenn sie in der Programmreihe "Klazzik" stattfinden, einem Hort des Crossover, den Gonzales selbst aus der Taufe gehoben hat. Punkt 20 Uhr: Licht aus, Spot an, und schon steht er da im legendären Bademantel neben dem Steinway. Zurück in Berlin, wo vor 18 Jahren seine Kunstfigur geboren wurde - damals noch in der Galerie BerlinTokyo und im Roten Salon, zusammen mit Jamie Lidell, Mocky und Feist. Jetzt sitzt er vor 1.500 Fans im ausverkauften Konzerthaus und entlockt dem Klavier altbekannte Klänge.

Die Phrase "das musikalische Genie" muss sein

Es sind zwar größtenteils neue Stücke, die Chilly Gonzales aus seinem Sabbatical mitgebracht hat, doch sie klingen irgendwie vertraut. Wie auf seinen Alben Solo Piano I und II klingen auch die neuen Stücke immer ein bisschen nach Erik Satie oder Yann Thiersen in gut. Dazwischen moderiert Gonzales in seinem charmant gebrochenen Franko-Kanadier-Deutsch, bittet darum, ihm Titelvorschläge für seine neuen Stücke zu schicken, ermahnt einen dabei gleich, doch bitte nie wieder "Twittern" zu sagen und nennt sich selbst nur einen Aushilfs-Virtuosen mit begrenztem Talent. Gerade er, der sonst immer darauf besteht, seinem Namen die Phrase "das musikalische Genie" hinterher zu schicken, vergleicht sich mit Woody Allen, der ja auch keinen Hamlet spielen würde... und haut gleich danach das nächste, sauschwere Stück in die Tasten.

George Michaels "Faith" in dramatisch dröhnend

Gonzales hat den Saal von der ersten Sekunde an in der Hand. Ob er nun über Tonleitern und das Klavier als Schlagzeugersatz doziert, der Wagner-Büste im Saal den Stinkefinger zeigt oder einem Freiwilligen aus dem Publikum eine kleine Klavierstunde gibt. Selbst ich, oller Skeptiker, muss irgendwann einfach nur noch grinsen. Gerade, wenn Gonzales seiner Berliner Gangster-Rapper-Vergangenheit Tribut zollt und ein schlechtes Wortspiel ans andere reiht. Für die letzte halbe Stunde kommen dann noch die Cellistin und Möchtegern-Sängerin Stella Lepage und Joe Flory am Schlagzeug dazu. Sie sind seit ein paar Jahren fast immer dabei - und sorgen für ein bisschen mehr Lautstärke von vorne. Am besten ist Gonzales aber, wenn er allein ist mit den schwarzen und weißen Tasten. Im Konzerthaus setzt er sich zum Schluss sogar an die große Orgel - und entlässt sein Publikum mit einer mal hingetupften, mal dramatisch dröhnenden Version von George Michaels "Faith" in die laue Nacht. Und ich werde es jetzt auch immer dazu sagen: "Chilly Gonzales, das musikalische Genie".