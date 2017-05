Die Schauspielerin Christine Oesterlein ist tot. Nach rbb-Informationen vom Mittwoch starb sie am 26. April im Alter von 88 Jahren.



Christine Oesterlein galt als Grande Dame der Berliner Schaubühne, an der sie bis 1992 in Stücken und Inszenierungen namhafter Autoren und Regisseure wie Botho Strauß und Peter Stein zu sehen war. Für Film und Fernsehen arbeitete sie auch immer wieder mit Rainer Werner Fassbinder zusammen.



Ihr Debüt feierte die 1929 in Nürnberg geborene Schauspielerin Oesterlein am Theater in Straubing. Nach Engagements in Nürnberg und München ging sie 1968 nach Berlin. Zuletzt war sie 2015 in dem Hörspiel "Die Wendeltreppe" im Kulturradio vom rbb zu hören.