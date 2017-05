"The Hoff" kehrt zurück: Fast 30 Jahre nach seinem legendären Konzert an der Berliner Mauer kommt David Hasselhoff wieder nach Berlin - in den Friedrichstadt-Palast. Die weiteren Stationen seiner Deutschland-Tour lesen sich allerdings nicht ganz so glamourös.

Schauspieler und Sänger David Hasselhoff geht fast 30 Jahre nach seinem Hit "Looking for Freedom" im kommenden Jahr auf Deutschlandtour. Wie der Veranstalter Ralf Seßelberg von der Agentur Promevent am Freitag auf Anfrage bestätigte, startet die Tour am 11. April 2018 im Berliner Friedrichstadt-Palast und endet nach acht weiteren Stationen am 21. April in Suhl. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.



1989 hatte Hasselhoff mit der Neuauflage des Songs "Looking for Freedom" viele Herzen in Deutschland gewonnen. Obwohl der Text eigentlich die Lebensbeichte eines verwöhnten jungen Mannes ist, wurde das Lied zur Zeit des Mauerfalls als Freiheitshymne gefeiert. Silvester 1989 sang er es an der Mauer. Wochenlang stand er damit in den Charts.