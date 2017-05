Chris Dercon will endlich liefern

Zuletzt wurde vor allem über das Volksbühnenrad gesprochen. Am Dienstag nun soll endlich über das Programm geredet werden. Der ab Sommer amtierende - umstrittene - Intendant des Hauses, Chris Dercon, will seine Pläne vorstellen. Seit Monaten hat er daran gearbeitet.

Es sind noch gut zwei Monate, dann ist er im Amt: Chris Dercon tritt am 1. August die Intendanz der Berliner Volksbühne an, er folgt auf Frank Castorf. Seine Pläne für die Bühne wird er nun am Dienstag vorstellen.



Es wird auch Zeit, dass Dercon seinen Kritikern etwas entgegenstellt, über das sachlich geredet werden kann: Als Protest gegen den neuen Intendanten sollte zuletzt das Volksbühnenrad abgebaut werden, das Publikum sorgt sich ums Programm, Theaterkritiker haben Bedenken, der Kultursenator Klaus Lederer (Linke) Vorbehalte - auch die Volksbühnen-Mitarbeiter hatten sich gegen den neuen Chef gestellt.