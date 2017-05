Soll das neue Humboldt-Forum von einem Kreuz gekrönt werden? Kritiker befürchten, das christliche Symbol würde einen Dialog der Religionen behindern. Befürworter sehen im Kreuz ein Zeichen für Toleranz und Weltoffenheit - so auch Kulturstaatsministerin Grütters.

Um das geplante Kreuz auf dem neuen Berliner Humboldt-Forum ist eine Diskussion entbrannt. Nachdem die Stiftung Zukunft Berlin sich gegen das Kreuz auf der Kuppel des Gebäudes ausgesprochen hat, verteidigt Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) das Vorhaben. "Unsere Kultur der Offenheit, Freiheit und Barmherzigkeit hat ihre Wurzeln in unserem christlichen Menschenbild", sagte Grütters der "Welt" (Samstag) . Deshalb gehöre für sie das Kreuz zum Humboldt-Forum dazu.

Auch der katholische Erzbischof von Berlin, Heiner Koch, begrüßte das geplante Kreuz. Für ihn sei es "das Zeichen der frohen Botschaft des christlichen Glaubens für alle Menschen", sagte Koch der "Welt". "Das Kreuz zeigt an: Hier ist ein Ort, an dem diese Botschaft in besonderer Weise erfahrbar wird."