Am Donnerstag wird nun in mehr als 200 Kinos in ganz Deutschland ihr Dokumentarfilm "Embrace - Du bist schön" gezeigt. Unterstützung hat die Australierin von der Berliner Schauspielerin Nora Tschirner bekommen, die den Film produziert hat und auch als Protagonistin darin vorkommt. Am Donnerstagabend wird sie bei der Vorstelleung im Cinemaxx am Postdamer Platz dabei sein. Am Freitag gibt es eine Diskussionsrunde mit den beiden Frauen bei Facebook live. Ab kommender Woche gibt es den Film auch auf DVD.



Wenn es nach Taryn Brumfitt und Nora Tschirner geht, ist der Film ein Anstoß zum Umdenken der Frauen überall auf dieser Welt. Und er hat jetzt schon so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie sonst nur Blockbuster.