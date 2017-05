Latino-Star Enrique Iglesias hat am Samstagabend in Berlin das einzige Deutschland-Konzert im Rahmen seiner "Sex and Love"- Tour gegeben. Für den 41-Jährigen war es zugleich der erste Auftritt in Deutschland seit 15 Jahren.

17.000 Fans jubelten dem Sänger in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena zu - darunter viele spanische Landsleute, die mit Flaggen und Trikots gekommen waren. Iglesias lieferte Hits wie "Duele el corazón" oder "I Like It" ab und wurde von seinen zumeist weiblichen Fans unter anderem mit zwei Büstenhaltern belohnt, die Richtung Bühne flogen.

Allerdings versagte ausgerechnet bei seinem größten Hit "Hero" das Mikrofon, so dass Iglesias nach einer Minute noch einmal ansetzen musste ("Ich kann das hier nicht versauen, ich bin in Berlin"). Auch das Ende der rund 100-minütigen Show irritierte einige Fans: Nach nur einer Zugabe und ohne seinen aktuellen Hit "Súbeme la radio" gebracht zu haben, verschwand Iglesias ohne Verabschiedung von der Bühne. Viele Zuschauer verharrten noch ungläubig in der Halle - bis die Techniker mit dem Abbau der Bühne begannen.