Deutschlands ESC-Hoffnung Levina - "Musik machen, mein Leben lang"

09.05.17 | 14:33 Uhr

Sie ist Deutschlands Hoffnung für den Eurovision Song Contest in Kiew: Die 26-jährige Berlinerin Levina mit ihrem Song "Perfect Life". Im rbb-Interview verrät sie, ob sie Lampenfieber hat, und welche Chancen sie sich mit ihrem Song ausrechnet.

Beim ersten und zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contest (ESC) am Dienstag und Donnerstag kann sich Levina erst einmal entspannt zurücklehnen, denn sie hat sich für das Finale am Samstag bereits qualifiziert. Deutschlands diesjährige ESC-Hoffnung ist schon viel rumgekommen: Geboren in Bonn, wächst sie in Chemnitz auf. Ihr Abitur macht sie in Großbritannien. Dort studiert sie dann auch Gesang, Komposition und Musikmanagement. Inzwischen lebt sie sowohl in London als auch in Berlin. Mit der Musik fängt sie schon als Neunjährige an: Sie nimmt Gesangsunterricht, lernt Klavier, schreibt erste Songs und tritt bei Kindermusicals auf. Spätestens seit diesem Zeitpunkt ist ihr Berufsziel klar: Sängerin und Songschreiberin. Ihre nächste Station: der ESC in Kiew.

radioBerlin88,8: Levina, hast Du vor dem Start des ESC am Samstag schon ein mulmiges Gefühl? Levina: Ich glaube, bei mir kommt Nervosität erst auf, wenn ich auf der Bühne stehe und die erste Probe habe. Dann wird erst alles real und kurz vor dem Auftritt werde ich richtig aufgeregt.

Wobei Lampenfieber ja gar nicht so Dein Ding ist, wie es heißt. Ich hab das tatsächlich nicht so stark. Wahrscheinlich weil ich oft auf der Bühne stand, ich mich daran gewöhnt habe und mir das Spaß macht. Ich fühle mich wirklich wohl mit dem, was ich gerade mache. Deswegen bin ich da nicht die ganze Zeit nervös oder aufgeregt. Aber bei so einer Bühne, wo so viele Leute zuschauen, das wird schon sehr aufregend.

Dir werden 200 Millionen Menschen zuschauen, was ist das für ein Gefühl? Ein verrücktes Gefühl. Man kann sich so eine Anzahl von Menschen gar nicht wirklich vorstellen. Man kann sich die Leute vorstellen, die dann im Saal sitzen - das werden um die 8.000 bis 10.000 sein. Das ist ja schon viel. Dann kann man sich nur irgendwie vorstellen, dass hinter diesen Kameras, in die man da schaut und durch die man die Leute erreichen will, dass da dann so viele Leute zugucken. Aber das ist in dem Moment nicht realisierbar.

Was ist dein Glücksbringer, den du mit auf der Bühne haben wirst?

Einen richtigen Glücksbringer habe ich tatsächlich nicht so richtig, aber mir ist wichtig, dass meine Familie mit im Publikum sitzt. Die sind sozusagen mein Glücksbringer. Ich habe ja außerdem das Tattoo - "Plan A" auf dem rechten Unterarm. Das ist etwas, was ich immer mit mir trage und was immer bei mir ist. Es steht dafür, dass Musik immer an erster Stelle steht. Und da hoffe ich, dass mir das Glück bringt.

Also Musik ist Plan A. Einen Plan B, gibt es den auch? Nein, es gab mal einen Plan B, zumindest habe ich mal etwas anderes ausprobiert. Das war ein Geographiestudium. Soziologie, Wirtschaft, Politik, Umwelt und Menschen - das war alles interessant und hat total Spaß gemacht, aber ich habe dadurch noch mehr gemerkt, dass ich nur Musik machen will und dass das Einzige ist, was ich mir vorstellen kann, mein Leben lang zu machen.

Ist es nicht sogar so: Wenn man Musiker ist, dann hat dies ganz viel mit der Seele zu tun und dann kann man auch gar nicht anders? Mich fragen immer viele Leute, wie ich zur Musik gekommen bin oder warum ich Musik mache, was mich inspiriert. Da ist meine Antwort immer: Da gibt es keinen bestimmten Grund. Das ist wirklich ein Gefühl, und das kommt einfach raus. Wenn ich fröhlich bin und mich über etwas freue, dann will ich singen oder möchte einen Song schreiben. Das Gleiche gilt, wenn ich traurig bin oder mir über etwas Gedanken mache. Das ist einfach dieses Gefühl und durch Musik kann ich mich einfach am besten ausdrücken.

Frank Zappa hat mal gesagt: "Über Musik zu sprechen ist wie über Architektur zu tanzen." Ja. Das Zitat habe ich sogar schon mal gehört. Ich finde das auch immer ganz schwer, meine Musik mit Worten zu beschreiben. Das ist immer so etwas, wo ich denke: Wenn ich darüber singen könnte, das wäre einfacher.

Ich spreche ungern darüber, aber Du weißt, wir müssen darüber sprechen. Hast Du ein wenig Bammel davor, dass es der letzte Platz werden könnte, wie die letzten zwei Jahre? Also eigentlich nicht. Natürlich will man nicht auf dem letzten Platz landen. Ich mach nicht beim ESC mit, um dann am Ende den letzten Platz zu kriegen. Klar ist das nicht schön, und man hat ein bisschen Angst oder ist ein bisschen aufgeregt. Aber ich mache mir nicht extra Druck, nur weil es in den letzten zwei Jahren nicht so gut lief. Ich gehe trotzdem mit einer total positiven Einstellung ran und werde mein Bestes geben. Dann wird man am Ende ja sehen. Ich finde, sich da vorher den Kopf zu zerbrechen, nützt nichts. Ich würde unglaublich gerne in die Top Ten kommen und wie gesagt, ich habe gute Voraussetzungen. Textlich, finde ich den Song wirklich toll, weil er so eine motivierende Message hat und etwas Positives ausstrahlt, und ich hoffe, dass ich damit die Leute erreichen kann.

Was glaubst du, warum dein Song nicht so häufig im Radio läuft? Das weiß ich leider nicht genau. Ich finde es natürlich sehr schade. Aber ich könnte mir vorstellen, dass einige Leute noch eine skeptische Haltung dem ESC gegenüber haben. Wahrscheinlich auch deswegen, weil es in den letzten Jahren nicht so gut gelaufen ist. Da kann man ja auch verstehen, dass dann alle denken: Dieses Jahr müssen wir erstmal gucken, wie es wird. Ich hoffe natürlich, dass sich das noch ändert.

Wichtige Frage: In Bonn geboren, in Chemnitz aufgewachsen, jetzt in Berlin. Kannst du noch sächseln? Ja ein bisschen. Schon ja.

Bonne Tyler hatte eine Kehlkopfentzündung. James Morrison Keuchhusten. Beide haben eine raue Stimme - ähnlich wie Deine auch. Was tust Du für Deine Stimme? Also ich hoffe mal, dass meine Stimme gesund bleibt. Ich öle Sie mit Ingwer-Tee und Honig. Ansonsten, die ist einfach nur sehr tief.

Das Interview führte Anke Friedrich, radioBerlin 88,8