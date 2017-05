Video: Antenne Brandenburg | 05.05.2017 | Song und Interview mit Levina

Eurovision Song Contest in Kiew - Levina landet beim ESC auf dem vorletzten Platz

14.05.17 | 00:35 Uhr

Die Berliner Sängerin Levina hat beim Eurovision Song Contest mit ihrem Song "Perfect Life" für Deutschland den 25. Platz belegt. Als klaren Gewinner wählten die Zuschauer und Jurys am Samstagabend Salvador Sobral aus Portugal.

Deutschlands Vertreterin beim 62. Eurovision Song Contest (ESC), Levina, hat es am Samstag auf den 25. und damit vorletzten Platz geschafft. Sie erhielt drei Punkte aus den Zuschauer-Votings sowie drei Punkte von der Jury aus Irland. Die gläserne Siegertrophäe des weltweit am meisten beachteten Musikwettbewerbs nahm Salvador Sobral aus Portugal (758 Punkte) mit nach Hause, wo dann im nächsten Jahr die Musikshow veranstaltet wird.



Die 26-jährige Wahlberlinerin Levina war mit dem Lied "Perfect Life" angetreten und galt im Vorfeld als krasse Außenseiterin. Sie selbst hatte sich fest vorgenommen, nicht auf dem letzten Platz zu landen. "Ich mache nicht beim ESC mit, um dann am Ende den letzten Platz zu kriegen", hatte Levina im Interview mit Radio Berlin 88,8 in dieser Woche gesagt. Deutschland musste sich in den vergangenen zwei Jahren jeweils mit den Schlussplatzierungen zufrieden geben.

Großer Andrang bei den ESC-Partys

Neben Millionen TV-Zuschauern wurde das europäische Musikspektakel auch in verschiedenen deutschen Städten draußen übertragen. Die offizielle ESC-Party stieg wie jedes Jahr in Hamburg, wo mehrere tausend Fans auf der Reeperbahn mitgefiebert haben. Unter Regenschirmen zusammengedrängt feierten die Fans mit Moderatorin Barbara Schöneberger und der deutschen ESC-Jury, bestehend aus Nicole, Joy Denalane, Adel Tawil, Wincent Weiss und Produzent Andreas Herbig - und ließen sich auch vom Regen die gute Laune nicht nehmen.



Einer der größten ESC-Partys in Berlin stieg im "Schwuz".

Kuscheliger ging es im Neuköllner Club "Schwuz" zu, wo eine der größten ESC-Partys stattfand. Rund eine Stunde vor Beginn des ESC-Finales bildete sich eine längere Warteschlange vor dem beliebten Club, später am Abend konnten wegen des Andrangs zeitweise keine Gäste mehr hineingelassen werden.



Klassische Gesangsausbildung

Levina hatte vor dem Wettbewerb in Kiew neun ESC-Teilnehmerländer bereist, um ihr Lied "Perfect Life" und sich selbst international bekannt zu machen. So zielstrebig war sie schon ihr ganzes Leben: Mit neun bekam sie eine klassische Gesangsausbildung, mit zwölf komponierte und textete sie ihre ersten eigenen Songs. Später studierte sie in London Gesang und Komposition, 2014 startet sie dann ihre Solo-Karriere.

Infos im Netz eurovision.de - Der 62. Eurovision Song Contest Alle Infos rund um den bekannten Musikwettbewerb gibt es auf eurovision.de



Mit dem ESC-Auftritt hofft Levina, diese Karriere voranzutreiben. Dass sie es mit der Musik ernst meinst, kann jeder von ihrem Arm ablesen. "Plan A" ließ sie sich darauf tätowieren, weil die Musik ihr einziger Plan ist. "Ich kann mir auch keinen Plan B vorstellen," sagt sie dem rbb.

ESC vom Ukraine-Russland-Konflikt überschattet

Der diesjährige ESC war vom jahrelangen Konflikt zwischen dem Gastgeberland Ukraine und Russland überschattet. Der russischen Kandidatin Julia Samoylova war im Vorfeld wegen eines Auftritts auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim die Einreise in die Ukraine verwehrt worden. Deshalb nahm Samoylova auch nicht am ESC teil.

Zudem hatte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko am Samstag kurzfristig seine Teilnahme am ESC-Finale abgesagt. Wegen Bombenangriffen auf die Stadt Awdijiwka und des Todes von Zivilisten habe er entschieden, nicht am Finale des Eurovision Song Contest teilzunehmen, schrieb Poroschenko auf seiner Facebook-Seite. Laut einem ukrainischen Regierungsvertreter haben "russische Besatzungstruppen" ein Wohngebiet in Awdijiwka angegriffen. Vier Menschen sollen bei dem Angriff getötet worden sein.