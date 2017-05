Video: Antenne Brandenburg | 05.05.2017 | Song + Interview Levina

Eurovision Song Contest in Kiew - Levina kämpft gegen den Fluch vom letzten Platz

13.05.17 | 18:47 Uhr

Bei der 62. Ausgabe des Eurovision Song Contest tritt die Berliner Sängerin Levina am Samstagabend mit ihrem Song "Perfect Life" für Deutschland an. Große Gewinnchancen hat sie nicht - "perfekt" wäre es schon, nicht wie in den Vorjahren den letzten Platz zu belegen.

Deutschland hat sich in den vergangenen zwei Jahren beim Eurovision Song Contest (ESC) nicht gerade mit Ruhm bekleckert - seine Sangeskünstler landeten jeweils auf dem letzten Platz. Die Berliner Sängerin Levina, die am Samstagabend in Kiew mit ihrem Lied "Perfect Life" für Deutschland antritt, will das nun ändern. "Ich mache nicht beim ESC mit, um dann am Ende den letzten Platz zu kriegen", sagte Levina im Interview mit Radio Berlin 88,8 in dieser Woche.

Sie wolle sich aber auch nicht unter Druck setzen lassen und gehe mit einer positiven Einstellung in den traditionsreichen Gesangswettbewerb. "Ich würde unglaublich gerne in die Top Ten kommen. Textlich finde ich meinen Song wirklich toll, weil er eine motivierende Message hat. Ich hoffe, dass ich damit die Leute erreichen kann", sagte Levina weiter. Im Refrain ihres Songs heißt es:

Interview Deutschlands ESC-Hoffnung Levina - "Musik machen, mein Leben lang" Sie ist Deutschlands Hoffnung für den Eurovision Song Contest in Kiew: Die 26-jährige Berlinerin Levina mit ihrem Song "Perfect Life". Im rbb-Interview verrät sie, ob sie Lampenfieber hat, und welche Chancen sie sich mit ihrem Song ausrechnet.

I'm not afraid of making mistakes. Sometimes it's wrong before it's right. That's what you call a perfect life.

(Ich habe keine Angst, Fehler zu machen. Manchmal ist es falsch, bevor es richtig ist. Das ist, was du ein perfektes Leben nennst).



Levina zählt nicht zu den Favoriten

Levina bringt aber nicht nur eine positive Einstellung mit in die ukrainische Hauptstadt. Neun Teilnehmerländer des ESC bereiste die 26-Jährige in den vergangenen Wochen, um ihr Lied "Perfect Life" und sich selbst international bekannt zu machen. So zielstrebig war sie schon ihr ganzes Leben: Mit neun bekam sie eine klassische Gesangsausbildung, mit zwölf komponierte und textete sie ihre ersten eigenen Songs. Später studierte sie in London Gesang und Komposition, 2014 startet sie dann ihre Solo-Karriere.

Trotzdem zählt die Berlinerin beim diesjährigen ESC - dem 62. - nicht gerade zu den Favoriten. Bei den Wettbüros wird sie nur auf Rang 17 gehandelt. Ganz oben stehen laut Nachrichtenagentur dpa derzeit Salvador Sobral aus Portugal ("Amar Pelos Dois") und Francesco Gabbani aus Italien ("Occidentali's Karma"). Auf Platz drei firmiert derzeit der bulgarische Teilnehmer Kristian Kostov ("Beautiful Mess") - der jüngst mit einer Interview-Äußerung für Irritationen gesorgt hat. Im Falle seines Sieges wolle er die Siegestrophäe - ein gläsernes Mikrofon - zerschlagen, und zwar in Russlands Hauptstadt Moskau. "Ich werde ein Zertrümmer-Video machen und ich hoffe, dass viele es ansehen werden", sagte der 17-Jährige ukrainischen Medienberichten zufolge. Kostov bezeichnet Russland als seine Wahlheimat.

ESC vom Ukraine-Russland-Konflikt überschattet

Der Konflikt zwischen dem Gastgeberland Ukraine und Russland überschattet den diesjährigen ESC schon seit Wochen. Der russischen Kandidatin Julia Samoylova war im Vorfeld wegen eines Auftritts auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim die Einreise in die Ukraine verwehrt worden. Deshalb wird sie auch nicht am ESC teilnehmen.

Interview flyp.tv/eurovision - Das ESC-Finale aus Kiew Das Erste überträgt den Eurovision Songcontest live. Der NDR bietet seinen Online-Nutzern zudem einen Livestream und die Möglichkeit, das Event zu diskutieren.



Auch der Bulgare Kostov war im Juni 2014 bei einem russischen Jugend-Wettbewerb auf der Krim aufgetreten - das Dekret zum Einreise-Verbot war jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht in Kraft.



Levina hofft auf eine Karriere im Showbusiness

Für die 26-Jährige Levina ist es ungewohnt, sich mit solch hochpolitischen Fragen auseinandersetzen zu müssen. "Politik schwingt so oft bei großen Veranstaltungen mit, nicht nur beim ESC, aber das Wichtigste ist und bleibt die Musik - und darauf sollte man sich auch konzentrieren", sagte sie im Vorfeld Focus Online.

Und doch hat sie sich am Donnerstag auf ihre Weise positioniert - indem sie sich mit Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko getroffen hat. Der Ex-Boxer kam eigens in der deutschen Botschaft vorbei, um ihr die Daumen zu drücken. Natürlich will sie sich aber in erster Line auf ihren Auftritt konzentrieren, denn eine hintere Platzierung wäre für ihre weitere Karriere im Showbusinness kaum zuträglich

Und dass sie es mit der Musik sehr ernst meinst, kann jeder von ihrem Arm ablesen. "Plan A" ließ sie sich darauf tätowieren, weil die Musik ihr einziger Plan ist. "Ich kann mir auch keinen Plan B vorstellen," sagt sie.



Sendung: Inforadio, 13.05.2017, 17.53 Uhr