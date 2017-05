Das 54. Theatertreffen ist am Sonntag in Berlin zu Ende gegangen. Es war ein guter Jahrgang mit starken Regie-Handschriften, einem Trend zur choreographierten Masse – und dem vollkommenen Theaterglück aus Dortmund. Von Fabian Wallmeier

Nach zwei Wochen Theatertreffen ist sie endlich da: Die Schaukel, die seit Anfang des Monats auf dem Plakat vor dem Haus der Berliner Festspiele zu sehen ist, schwingt nun auch auf der Bühne. Regisseur Ersan Mondtag lässt sie in Olga Bachs "Die Vernichtung" aus dem dichten Nebel ins Dämmerlicht hervorschnellen. Dann legt sich langsam der Nebel, der Blick wird frei auf eine Art Garten Eden, aber mit antiken Skulpturen und ausgestopften Wildschweinen. In einem Portal sind allmählich vier Menschen zu sehen, in Kostümen, die sie wie körperbemalte Nackte aussehen lassen. Eine Frau, drei Männer, zwei in Grün, zwei in Rot. Sie bewegen sich langsam, unnatürlich – und sprechen Texte, die in keinerlei direktem Zusammenhang zu ihren Bewegungen stehen. Es geht um eine drogensatte Partynacht, "urbanen Stress" wollen die Protagonisten machen. Sie reden "immer über dasselbe", über das degenerierte Sein, die zerfallende Gesellschaft.

"Die Vernichtung" schlägt am vorletzten Abend des Festivals den Bogen zurück zum ersten: Zur Eröffnung ließ Simon Stone in seiner für das Theater Basel komplett neu geschriebenen Fassung von Tschechows "Drei Schwestern" larmoyante Hipster über ihren Frust mit der Welt dauerplappern. Doch das Eröffnungsstück ist der "Vernichtung" klar unterlegen: Olga Bachs Text ist schräg, klug, verunsichernd, er atmet existenzialistische Verzweiflung. Stone dagegen setzt primär auf Gags, feuert öde Hipster-Klischees ab. Sein Regie-Ansatz ist zudem unoriginell naturalistisch: Im Einklang mit dem Text lässt Stone seine Figuren durch ein sich ständig drehendes Hipster-Traumhaus mit viel Glas und Holz laufen. Mondtag dagegen hat den überraschenderen, anspruchsvolleren Ansatz: Text und Inszenierung sind fast vollständig voneinander entkoppelt, Brahms und Berghain-Bums dröhnen aus den Boxen, während die Figuren narkotisiert über die Bühne staksen oder leidenschaftslos kopulieren. Bei der Theatertreffen-Premiere für diesen zugleich fordernden und hypnotisierenden Abend hielten sich euphorische "Bravo"-Rufe und leidenschaftlich zum Ausdruck gebrachte Ablehnung die Waage. Wenn Theater so eine Bandbreite an Emotionen auslöst, muss es einiges richtig gemacht haben.

Die Zehner-Auswahl dieses sehr guten Jahrgangs zeigt unterm Strich die besondere Wichtigkeit der Kollektivleistung im Dienste starker Regiehandschriften. Die darstellerische Exzellenz des einzelnen, der Schauspielstar, der alle anderen überragt, die Rampensau, die allein schon ein Grund ist, ins Theater zu gehen - sie sind auf diesem Theatertreffen zur Marginalie geworden. Am stärksten sind sie ausgerechnet in einem Nebenprodukt zu sehen: In "All Genius All Idiots", mit der die Berliner Festspiele Werbung für ihre "Circus"-Reihe machen, buhlen die Artisten so unverhohlen um Applaus, wie es in keinem der zehn eingeladenen Stücke denkbar wäre.

Wenn die Rampensau-Momente in der Zehner-Auswahl vereinzelt doch einmal auftauchen, sind sie meistens entweder klug gebrochen oder wirken komplett fehl am Platze. Jens Harzer etwa hat am Ende des "Schimmelreiters" vom Hamburger Thalia-Theater einen XXL-Rampensau-Monolog. Doch der bildet in Johan Simons' extrem ruhiger Inszenierung die absolute Ausnahme. Simons lässt den Abend, der wegen einer Erkrankung im Ensemble in Berlin nicht gezeigt werden konnte, so mit einem billigen Knalleffekt enden, der ihm viel von seiner Stimmigkeit nimmt. Auch Ersan Mondtag lässt in "Die Vernichtung" einen seiner Darsteller ausrasten: Er reißt sich sein Nackt-Kostüm vom Leib, ist nun wirklich nackt, tollt über die Bühne, springt in den Teich, juchzt – und man möchte ihm seine Verzückung gerade abnehmen, als einen das Prinzip des Abends wieder einholt: Was die Figuren auf der Bühne tun, steht niemals im direkten Kontakt zu ihrer Seelenwelt, die Erlösung bleibt am Ende aus. Auch "Real Magic" vom britischen Kollektiv Forced Entertainment spielt nur mit der Idee der Rampensau: Die drei Darsteller sind in einer sich ständig mit wechselnder Rollenverteilung wiederholenden Quizshow gefangen. Kaum hat einer in dieser leider sehr schnell ermüdenden Eine-Idee-Inszenierung die Möglichkeit hervorzustechen, muss er die Position wechseln und geht alles von vorne los.

In den "Drei Schwestern" gibt es zwar einige Momente für darstellerische Eruptionen – aber zum einen ist das Ensemble so groß, dass niemand dauerhaft herausragen kann, und zum anderen sind die Schauspieler die meiste Zeit nur hinter Glas zu sehen und über die Lautsprecher zu hören. Dennoch ist es keine große Überraschung, dass Alleinjurorin Imogen Kogge einem Darsteller dieses Ensembles den Alfred-Kerr-Preis verliehen hat. Die Auszeichnung, mit der ein junger Darsteller aus einem der eingeladenen Stücke geehrt wird, ging in diesem Jahr an Michael Wächter, der als gehörnter Ehemann Theodor einige emotionale Extreme vorführen darf.

In den meisten Inszenierungen dominiert das Kollektiv: Milo Raus behutsamer Abend "Five Easy Pieces" zeigt das Zusammenspiel von sieben Kindern und einem professionellen Schauspieler in einem Casting. Ein Stück über den Kindermörder Marc Dutroux soll entstehen, doch im teilweise reproduzierten Entstehungsprozess wird der Bogen immer weiter geschlagen: in die belgische Kolonialgeschichte und vor allem in die Biographien der 9- bis 14-jährigen Jungschauspieler. Rau lässt in seinem anderswo völlig zu Unrecht skandalisierten Stück das Unbehagen im Umgang mit Missbrauch zu – und geht gleichzeitig klug auf Distanz: Zwar sehen die Zuschauer etwa, wie eines der Mädchen ein gerettetes Opfer spielt, das von seiner Tortur erzählt. Aber zugleich wird hier durch die Sichtbarmachung der Theaterarbeit eine zweite Ebene eingezogen, die zum einen der kindlichen Perspektive zusätzliche Stärke verlieht und zum anderen zum Nachdenken über Macht und Verantwortung anregt.

Viele der Inszenierungen setzen nicht nur auf das Kollektiv, sondern ganz offensiv auf die Masse. In Herbert Fritschs großer Volksbühnen-Verabschiedung "Pfusch" ordnet sich etwa selbst Wolfram Koch dem großen Ganzen unter. Er ist nur einer von vielen grell maskierten Fritsch-Männchen und -Weibchen, die perfekt choreographiert aus einem riesigen Rohr purzeln, auf Klaviere eindreschen und in einen mit Schaumstoff gefüllten Pool springen. Auch "Die Räuber" vom Münchner Residenztheater sind kein Fest für Solisten. Ulrich Rasches Inszenierung von Schillers Drama konnte in Berlin nur in einer Fernsehfassung gezeigt werden. Das aufwändige Bühnenbild ließ sich nicht verpflanzen: zwei monströse Laufbänder, dreh- und kippbar. Auf ihnen marschieren die Darsteller gegen das sich unerbittlich weiterbewegende Band an: zu ihren stur nach vorn gekeiften Mono- und Dialogen, vor allem und am eindrücklichsten aber in den großen Massenszenen: Die im Chor von mehr als einem Dutzend Darstellern und Sängern rhythmisch gesprochenen Texte zur anschwellenden minimalistischen Musik bilden das Herzstück der Inszenierung.

In der ruhigsten Inszenierung des Jahrgangs huschen die Darsteller über die Bühne – und durch den Zuschauerraum, denn das Publikum sitzt auf der Hinterbühne und blickt auf den leeren, aus dieser Warte erstaunlich klein wirkenden Saal. Thom Luz' "Traurige Zauberer" vom Staatstheater Mainz braust nur an ganz wenigen Stellen etwas auf und ist ansonsten eine stille Verbeugung vor der Kunstform Zauberei, ein wehmütiger Blick in ihre Vergangenheit – und eine Liebeserklärung an die Bühnenmaschinerie des Theaters. Poetisch und schön ist der Abend allemal – aber die weitaus stärkere, dichtere Luz-Inszenierung hat das Deutsche Theater im Programm: "Der Mensch erscheint im Holozän", ein Stück nach Max Frisch, in dem Ulrich Matthes als Hauptfigur ganz langsam aus dem Leben gleitet.

Claudia Bauers Leipziger Adaption des Wende-Romans "89/90" von Peter Richter ist ebenfalls am stärksten in ihren vielen Massenszenen: Sie lässt einen Chor anspruchsvoll gesetzte DDR-Punk-Hymnen singen. Höhepunkte der komplexen Inszenierung sind die Momente des choreographierten Chaos: wenn der Chor gegen die Eruptionen der Darsteller ansingt und dann selbst in ihnen aufgeht.

Noch eindrücklicher ist die Masse in "Die Borderline Prozession" vom Theater Dortmund eingesetzt, einem "Loop um das, was uns trennt", wie der Abend im Untertitel heißt. Kay Voges macht die Grenze hier einerseits zum Thema, auf einer anderen Ebene dagegen sprengt er jegliche Grenzen des Theaters. Der Zuschauerraum in einer ehemaligen Industriehalle in Oberschöneweide besteht aus zwei Podien, dazwischen das Bühnenbild. Auf einer Längsseite blickt man in einige Zimmer, auf der anderen auf Trinkhallen-Tristesse – und einen bewachten Eingang in die Innenwelt.

Drum herum kreist eine sich allmählich ins Bühnenbild auflösende Prozession aus 23 Schauspielern, einer Kamera, deren Bild beidseits auf Leinwände projiziert wird - und Voges, der alles dirigiert: Loops, Zitate und Assoziationen in Bild und Text inklusive aktueller Wahlergebnisse - und ein alles verbindendes Musik-Sampling. Die totale Überforderung ist gewollt: "Es gibt nichts zu verstehen, aber viel zu erleben. Wie auch sonst im Dasein", heißt es zur Beruhigung im Programmheft. "Die Borderline Prozession" ist ein ungemein reicher Abend, der, wenn man sich auf ihn einlässt, lange nachhallen kann. In Gedanken, in Bildern – und nicht zuletzt im Ohr: Das immer wieder auftauchende Lied "In a Manner of Speaking" kann auch Wochen nach der Aufführung noch ein verdammt hartnäckiger Ohrwurm sein. Gegen dieses große Theaterglück aus Dortmund kommt nicht einmal Ersan Mondtag an – da kann seine Schaukel noch so schön schwingen.