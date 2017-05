Gebete auf Knopfdruck - die gibt es künftig am Stuttgarter Flughafen. Der Berliner Künstler Oliver Sturm hat einen begehbaren Automaten zum Beten - kurz: "Gebetomat" entwickelt. Über ein Display auswählbar erklingen in der kabinenförmigen Installation, die an einen Passbildautomaten erinnert, hinter einem Vorhang zahlreiche Gebete aus vielen Glaubensrichtungen.



Der "Gebetomat" soll mindestens drei Monate seine Dienste leisten. "Wir haben ihn extra im Abflugbereich aufgestellt, weil Reisende nach dem Sicherheitscheck allgemein entspannter sind", sagte ein Mitarbeiter der Flughafenseelsorge am Donnerstag. Zuerst hatte der SWR über das Projekt berichtet.