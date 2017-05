Besucher stehen bis zu drei Stunden für "The Haus" an

Es ist ein Kunstprojekt auf fünf Etagen: 165 Künstler haben das abrissreife Bankgebäude an der Nürnberger Straße in Berlin-Schöneberg in das Street-Art-Paradies "The Haus" verwandelt. Allerdings: Wer hin will, muss anstehen. Der gewaltige Andrang überascht auch die Veranstalter.