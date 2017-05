Der Sänger Herbert Grönemeyer wird beim Benefizkonzert "Peace x Peace" am 18. Juni in der Berliner Waldbühne auftreten. Das teilte der Konzertveranstalter am Montag mit. Es soll die zweite Ausgabe des Benefizkonzert "Peace x Peace" werden, das im vergangenen Jahr Premiere hatte. Die Einnahmen gehen an Stiftungen, die sich um Kinder kümmern.

Alle Beteiligten bei "Peace x Peace" verzichten auf Gagen, Vorverkaufsstellen auf Gebühren. Die Tickets kosten 45 Euro. Im Vorjahr hatte das Konzert, das dem Kampf gegen Armut, Hunger und Ausgrenzung gewidmet war, mehr 400.000 Euro an Spenden eingebracht.

200.000 Euro der Erlöse des Vorjahrs waren an Kinder-Projekte der Unicef in Syrien, dem Irak, dem Südsudan und in der Ukraine geflossen. Mit der anderen Hälfte hatten Sebhat und sein Mitstreiter Tedros Tewelde eine Stiftung gegründet, die in Bildung in Deutschland investieren soll und etwa Schulranzen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien oder aus einkommensschwachen deutschen Familien verteilt.