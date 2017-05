Theatertreffen in Berlin - Herbert Fritsch mit dem Theaterpreis ausgezeichnet

07.05.17 | 14:46 Uhr

Er machte sich als Schauspieler an der Volksbühne eine Namen, inzwischen ist er als Regisseur, Bühnenbildner und Medienkünstler international bekannt: Am Sonntag wurde Herbert Fritsch in Berlin mit dem Theaterpreis geehrt.



Regisseur Herbert Fritsch ist mit dem Theaterpreis Berlin ausgezeichnet worden. Der 66-jährige Theatermacher nahm die Ehrung am Sonntag beim Berliner Theatertreffen entgegen.



Die Jury sprach ihm die Auszeichnung für seine außerordentlichen Verdienste um das deutschsprachige Theater zu. Der Theaterpreis der Stiftung Preußische Seehandlung ist mit 20.000 Euro dotiert.

Lob für den Fokus auf die Schauspieler

"Im Zentrum seiner Regiekunst stehen der von ihm gestaltete Raum und die Körper seiner Spieler und Spielerinnen - in ihrer komischen bis grotesken Überzeichnung, in ihrem Verhältnis zum Bühnenbild, aber auch in ihren physischen Besonderheiten und Formalisierungen durch die Kostüme und Masken von Victoria Behr", erklärte die Jury.



Die Laudatio auf Fritsch hielt der scheidende Volksbühnen-Intendant Frank Castorf. Volksbühnen- und Fritsch-Schauspieler wie Corinna Harfouch, Sebastian Blomberg, Christine Urspruch und Josef Ostendorf gratulierten dem Preisträger mit kleinen Show-Einlagen.

Regie-Debüt an der Schaubühne in Vorbereitung

Der 1951 geborene Herbert Fritsch machte sich einen Namen zwischen 1993 und 2007 - als Schauspieler unter Intendant Frank Castorf an der Berliner Volksbühne. Hits wie "Clockwork Orange" (1993), "Der Idiot" (2002) und "Im Dickicht der Städte" (2006 ) hat er wesentlich mitgeprägt. Sein Markenzeichen: eine besondere Wort- und Körpersprache-Artistik, die zum Kern des Gezeigten dringt.



In den vergangenen zehn Jahren hatte Fritsch im deutschsprachigen Raum immensen Erfolg als Regisseur und Bühnenbildner. Stücke wie "Murmel, Murmel" (2012) und "der die mann" (2015) an der Volksbühne Berlin und zuletzt "Grimmige Märchen" (2017) am Schauspielhaus Zürich wurden von Publikum und Kritik gefeiert. Derzeit laufen die Vorbereitungen für sein Regie-Debüt an der Schaubühne: "Zeppelin" heißt das auf Texten aus dem Nachlass von Ödön von Horváth basierende Projekt. Die Uraufführung soll im Herbst sein.



Auch international erfolgreich

International geschätzt wird zudem sein intermediales Projekt "hamlet_X". Im Kern sind das bisher 55 seit 2000 gedrehte Kurzfilme um den Hamlet-Mythos. Viele Stars waren und sind dabei, wie die Schauspielerinnen Susanne Lothar und Corinna Harfouch oder der Regisseur Christoph Schlingensief.



Seit 2011 lädt das Berliner Theatertreffen jedes Jahr Arbeiten von ihm ein, jetzt den im November uraufgeführten Volksbühnen-Abend "Pfusch".



Sendung: Abendschau, 07.05.2017, 19.30 Uhr