rbb: Chris Dercon, die Nebel lichten sich allmählich und Sie treten mit konkreten Spielzeitplanungen für die Volksbühne und für den Flughafen Tempelhof ans Licht. Was sind kurz gefasst die wesentlichsten Veränderungen gegenüber der 25-jährigen Ära Castorf? Was ist Ihr Credo?

Chris Dercon: Unser Credo ist das Programm. Wir fangen in der Tat in Tempelhof an, am 10. September. Dort bleiben wir vier Wochen. Wir haben drei Tanzarbeiten von Boris Charmatz, einem französischen Choreographen - aber Boris tanzt mit ganz Berlin. Am Sonntag, dem 10. September tanzen wir den ganzen Tag mit ganz Berlin - nicht nur im Hangar, aber auch. Boris bleibt sozusagen in Tempelhof hängen, zeigt andere Arbeiten mit seinen Tänzern, aber auch mit Tänzern aus der Stadt. Dann räumen wir Hangar 5 frei für eine Arbeit, die auf einem phantastischen Stück von Euripides, "Iphigenie", basiert. Der syrische Autor Mohammad Al Attar hat es neu geschrieben, überschrieben. Zusammen mit 15 Flüchtlingsfrauen bringt er das Stück "Iphigenie"...

Ich wollte zu Tempelhof in meiner Dramaturgie eigentlich erst später kommen, aber es ist ja richtig: Sie fangen damit an. Wie verträgt sich das denn damit, dass da wahrscheinlich immer noch Flüchtlinge untergebracht sein werden?

Die Flüchtlinge sind in Tempelhof untergebracht, aber die Hangars, in denen wir arbeiten, sind ziemlich abgetrennt. Wir haben uns da natürlich auch mit der Tempelhof GmbH und auch mit den Leuten, die die Flüchtlinge empfangen, verständigt. Es ist ganz wichtig, dass sowohl Boris Charmatz als auch Mohammed Alatar Arbeiten machen zu den Themen, die auch die Flüchtlinge beschäftigen - oder die uns beschäftigen, wenn wir über Flüchtlinge reden. Und die letzte Etappe in Tempelhof ist dann die wunderbare britische Rockpoetin Kate Tempest. Sie macht einen Abend mit einem Streich-Orchester - eine Kombination von Poesie, Rap, Rock. Der Abend soll "Let Them Eat Chaos" heißen, "Lass die Leute Chaos fressen".