Buchpremiere in Berlin - Karl Ove Knausgård: "Hitler war ein Mensch wie du und ich"

22.05.17 | 19:31 Uhr

In Norwegen ist er ein literarischer Star, auch in Deutschland wächst seine Fangemeinde. Jetzt präsentiert Karl Ove Knausgård den letzten Band seines Romanprojekts "Min kamp". Im rbb-Interview erklärt Knausgård, warum er darin nicht nur über sein Leben, sondern vor allem über Adolf Hitler schreibt.



rbb: Ihr Projekt heißt im Original "Min Kamp", auf Deutsch eben "Mein Kampf". Sie stellen es nun zum ersten Mal in Berlin vor, der Stadt, die einst die Hauptstadt von Adolf Hitlers Reich war.

Karl Ove Knausgård: Ich weiß, das ist auf eine Art beschämend. Das Wichtige für mich beim Schreiben war, dass ich ganz allein war, alle Freiheiten hatte. Dem nachgehen konnte, was mich interessierte. Und natürlich nicht an Deutschland dachte. Als dann klar wurde, dass das Buch in Deutschland erscheint, habe ich gesagt: 'Ich mache keine Lesereise damit.' Das habe ich auch meiner Mutter erzählt und sie sagte: 'Nein, Du musst fahren. Du hast dieses Buch geschrieben. Du musst es vorstellen und darüber reden.' Ich wusste, sie hatte Recht. Die Frage, die man stellen könnte ist: 'Habe ich überhaupt das Recht dazu, darüber zu schreiben?' Sie wird ja ausführlich im Buch diskutiert. Aber aus dieser Frage ergab sich auch eine Energie, die das Buch durchzieht: Tue ich etwas Verbotenes?

Obwohl das ganze Projekt ja 'Min kamp' heißt, spielte der Nationalsozialismus in den ersten fünf Bänden überhaupt keine Rolle. Diese Bücher erzählen Ihr Leben, die Auseinandersetzung mit Ihrem Vater, Ihren Weg zum Schriftsteller. Warum jetzt dieser beinahe 500-seitige Essay über Hitlers "Mein Kampf" im neuen Buch?

Ich wusste, ich würde zumindest etwas Kurzes über "Mein Kampf" schreiben müssen. Dann habe ich Hitlers "Mein Kampf" gekauft. Nicht mal persönlich, ich habe es einen Freund tun lassen. Ich las das Buch und wusste: Darüber muss ich schreiben, weil es eine Selbstdarstellung ist. Aber es gab noch einen anderen Zugang, der war auch beinahe zufällig. Ich stieß auf einen Essay über Namen, von Ingeborg Bachmann. Von da kam ich zu einem Gedicht von Paul Celan. Und mir wurde bewusst: Diese Gedichte stehen am Ende einer Zerstörung der Sprache, sind geschrieben in einer Sprache - in Deutsch - die besonders durch Hitlers "Mein Kampf" zerstört wurde. Zugleich sind Celans Gedichte auch ein Anfang. Deshalb gibt es im Buch zuerst diese Beschäftigung mit Paul Celan und dann mit Hitler. An Hitler interessierte mich besonders die Phase seines Lebens, bevor er "Mein Kampf" geschrieben hat, das heißt bevor er ein Politiker wurde.

Was würden Sie als Ihre persönliche Erkenntnis Ihrer Auseinandersetzung mit Hitler betrachten?



Ich wusste kaum etwas über ihn, als ich mit dem Schreiben anfing. Ich kannte ihn als das "Gesicht des Bösen". Aber ich wusste nichts über sein Leben, nichts über seine Vorlieben, was er mochte, Dinge, die ihn menschlich machen. Also begann ich zu lesen, die Biografien über ihn und das Buch eines Jugendfreunds, das man durchaus als zweifelhafte Quelle ansehen kann, die aber sehr interessant ist. Ich wollte wissen: Was für eine Persönlichkeit, was für ein Mensch war er? Er war eine sehr spezielle Person, als er jung war. Das habe ich nachgezeichnet. Um dann zu schauen: Woher kam sein Denken? Aus dem Umfeld, aus der Kultur, ich konnte ähnliche Denkweisen bei anderen Menschen seiner Generation finden. Der Arzt seiner Mutter hat über ihn gesagt, dass er sehr nach innen gekehrt war. Das war für mich der Schlüssel zu seiner Persönlichkeit. Dieses Innenleben. Und dass es nie jemanden gab, der ihm widersprochen hat, und er niemanden an sich herangelassen hat. Er hat nie selbst in sich hineingeschaut, alles war für ihn "außen". Er hatte immer Recht. Und diese Art von Mensch kennt man ja. Ich lese ihn also zunächst einmal als Menschen.

Sie schreiben an einer Stelle, wir müssen den "unschuldigen" Hitler kennen, um seine Schuld zu verstehen. Unschuld und Hitler - das ist provokant.

Die moralische Botschaft meines Buches, wenn ich das so sagen darf, ist, dass Distanz gefährlich ist. Wenn man Hitler, die Naziführer und die ganze nationalsozialistische Bewegung zu etwas macht, was "da draußen" stattgefunden hat, etwas, mit dem wir nichts zu tun haben, etwas "Böses", dann ist das gefährlich. Hitlers Biograf Ian Kershaw argumentiert so. Aber wenn jemand böse ist, dann hat er keine Verantwortung. Dann agiert er so, wie er ist. Und es hat nichts mit uns zu tun. Ich aber sage: Es hat mit uns zu tun. Ich argumentiere: Hitler war wie wir. Das gibt dem Thema eine noch größere Relevanz, eine größere moralische Bedeutung. Ich weiß, dass es eine Provokation ist, wenn ich sage: Hitler war ein Mensch wie du und ich. Aber das glaube ich. Und wir müssen uns das klar machen, damit es nicht wieder passieren kann. Damit will ich mir nicht anmaßen zu sagen, ich wüsste, was ich getan hätte, wenn ich 1933 in Berlin gelebt hätte.



Ihre persönliche Beziehung zur deutschen Geschichte begann, als sie als Kind in Norwegen in einem deutschen Bunker spielten.



Das war aufregend. Der Krieg war so was wie ein fernes Abenteuer für uns. Wir hatten gar keine andere Beziehung dazu. Es gab diese furchtbaren Comics aus dem Krieg, in denen die Deutschen als hirnlose Unmenschen dargestellt wurden. Und dann gab es in den 1970er Jahren Geschichten über Nazigold und verborgene Schätze. Als ich aufwuchs, war das fast wie eine Mythologie, zu der ich keine Beziehung hatte. Als aber dann meine Großmutter starb, fanden wir ein Exemplar von "Mein Kampf" in ihren Sachen im Wohnzimmer. Was plötzlich die Frage aufbrachte: Warum hatte sie das? Warum hat sie es nicht weggeworfen. Plötzlich war da diese persönliche Beziehung. Eine Art von Geschichte, wie sie in vielen Familien in Norwegen existiert. So gibt es eben viele Momente in meinem Leben, die mich neugierig machten, mich mit "Mein Kampf" auseinanderzusetzen.

Sie haben gesagt, Distanz ist das Gefährliche. Nun haben Sie aber mit Ihren Büchern etwas geschaffen, das Menschen auf der Welt verbindet. Etwas, was sie teilen: Sie sind Leserinnen und Leser Ihrer Bücher.



Literatur hebt Distanz auf. Sie ist sehr intim, kommt uns nahe. Ein Buch, ein Leser, das ist alles. Daraus entsteht die ganze Wirkung. Die große Wirkung. Nirgends sonst können wir uns so direkt darüber verständigen, wer wir sind. Deshalb ist die Literatur das Gegenmittel für Distanz und die Kluft zwischen den Menschen. Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Radioeins-Moderator Thomas Böhm, der immer sonntags ab 18 Uhr das Büchermagazin "Die Literatur-Agenten" bei Radioeins moderiert.