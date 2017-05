Mit einem Konzert im Berliner "Radialsystem" wollen an diesem Sonntag um 17 Uhr Klassikmusiker für die europäische Einheit spielen. Der Initiative "Musicians4unitedeurope" haben sich nach deren Angaben mittlerweile 400 Musiker angeschlossen, darunter Dirigenten wie Paavo Järvi, Alan Gilbert, Vladimir Jurowski und Yannick Nézet-Séguin.

Bei dem Konzert im Radialsystem wollen unter anderem die Pianisten Alice Sara Ott, Pierre-Laurent Aimard und Francesco Piemontesi, der Geiger Michael Barenboim, der Cellist Alban Gerhardt sowie Daishin Kasimoto, Konzertmeister der Berliner Philharmoniker, spielen. In dem Manifest äußern die Musiker ihre Sorge um die Demokratie und die europäische Einheit und rufen zu mehr Solidarität auf. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht und sollen der Bewegung "Pulse of Europe" zu Gute kommen.



"Pulse of Europe" wurde Anfang des Jahres in Frankfurt am Main gegründet, um für die Vorzüge der Europäischen Union und den Frieden in Europa einzustehen. Seither wächst die Zahl der Demonstranten, die sonntags auf die Straße gehen, stetig. Aktuell ist die Bewegung in mehr als 100 Städten in mehr als einem Dutzend Mitgliedsländern der EU vertreten.

Sendung: Abendschau, 11.05.2017, 19.30 Uhr