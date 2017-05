Audio: Inforadio | 03.05.2017 | Magdalena Bienert

Konzertkritik | The Cranberries im Admiralspalst - Die Dringlichkeit von damals ist weg

03.05.17 | 08:42 Uhr

Mitte der Neunziger war die große Zeit der irischen Band The Cranberries. Ihr Hit "Zombie" lief überall rauf und runter. 2017 erschien eine Art Best-of-Album der Band. Wie sich ein Wiedersehen und -hören nach so langer Zeit anfühlt, wollte Magdalena Bienert wissen.

23 Jahre ist das her: Was brüllten wir den Refrain von "Zombie" alle mit. Ich war ein Teenager und hatte das Album der Cranberries "No Need To Argue" natürlich auch im CD-Regal. Jetzt ist "Something Else" erschienen, die größten Hits der Cranberries neu arrangiert. Live klingt das erschreckend abgehangen. Jegliche Dringlichkeit von damals ist weg. Auch die von Dolores O'Riordans Stimme. Diese eigentlich durchdringende Stimme ist anfangs auch noch schlecht gepegelt, sie schafft es kaum durch den breiten Klang der neunköpfigen Band mit den vier Streichern. Auch die gehören zu den neuen Einfällen.

Ein scheues Reh auf der Bühne

Es sind alles sehr fleißige Arbeiter, die Musiker. Und Einzelkämpfer. Ein Konzert als spielfreudiges Banderlebnis? Fehlanzeige. Ihre schwarzgekleidete Frontfrau, man kann auch Frontfee sagen, schwebt bedächtig, wann immer sie nicht singt, zu einem Tisch mit einer Wasserflasche und einem Thermobecher. Wenn sie aus dem trinkt, hält sie ihn mit beiden Händen, was sie noch verletzlicher wirken lässt.



Die 1.600 Fans sind sehr, sehr treu und darum sehr textsicher. Sie beklatschen, was immer Dolores ihnen gibt - und das ist nicht viel. Mal ein Lächeln, mal ein "Thank you" oder gar so etwas wie eine Tanzbewegung. Das Publikum ist dankbar und man spürt, dass es so gern noch mehr geben würde, aber es ist klug genug, das scheue Reh auf der Bühne nicht zu überfordern

Die Stimmung explodiert erst beim letzten Lied

Es fehlt kein Hit und The Cranberries stellen auch wenige neue Songs vor, die sich nahtlos einreihen und dahinplätschern. Eingelullt im dunklen Admiralspalast stellt man sich vor, was die Band nach dem Konzert wohl macht: Treffen sich alle noch auf einen ayurvedischen Kräutertee in der Barfuß-Ecke des Nighliners? Oh, mitten in diese Gedanken hinein explodiert förmlich die Stimmung. Alle klatschen, tanzen und singen laut mit - aber ach, es ist das letzte Lied gewesen. Es solle sich ja bloß keiner zu sehr amüsieren. Es ist doch erstaunlich, wenn eine über 20 Jahre alte Platte immer noch mehr berührt, als das Livekonzert. Früher war eben doch manches besser. Zumindest in meiner Erinnerung.