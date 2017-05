"Le petit Bleu & the leftovers"

"Le petit Bleu & the leftovers" heißt eine Zirkus-Inszenierung der Holzmarkt-25-Macher, die jetzt in der eigenen Veranstaltungshalle, dem "Säälchen" gezeigt wird. Sie ist angenehm durchgeknallt und trägt den Spirit der legendären Bar 25 weiter. Von Magdalena Bienert

Während sich das bestuhlte "Säälchen" füllt, torkeln die Artisten, die Übriggeblieben der Party, kunstvoll zwischen den Gästen umher, mit Turnschuhen, Fellmantel, Blouson, Leggins oder einfach in schwarzer Unterwäsche. Der Glitzer ist verschmiert. Einer hat eine Topfpflanze unterm Arm und schmeißt Trips mit dem Konfetti. Es darf geraucht werden und Prosecco bekommen auch alle ausgeschenkt. Auf den leeren Flaschen wird später noch balanciert. So schön verstrahlt kann's losgehen.

Auf der Bühne: ein Orientteppich, über der Bühne eine Diskokugel und eine Spiegelfläche. Aus scheinbar willkürlichem Getorkel entwickelt sich Contact Improvisation, es wird miteinander gerungen und übereinander gefallen bis daraus erstklassige Akrobatik entsteht, mal wild zuckend am Trapez, unter der Diskokugel, oder in Zeitlupe an der Pole-Stange.

Im schummrigen Licht und lediglich mit schwarzem Slip bekleidet beginnt eine Artistin, die sich aber nur von hinten zeigt, mit Handstandakrobatik. Dazu der permanente treibende Beat, Clubmusik, die Dariuz Voltra extra komponiert hat und zwischendurch live singt.

Ob Akrobatik mit Ring, Reifen oder die Performance einer zarten Tänzerin, die von Kopf bis Fuß mit Goldglitzer besprüht ist – allem wohnt ein durchgeknallter Zauber inne, der jedem Staatszirkus fehlt, wo keiner aufhören darf zu lächeln. "Le Petit Bleu" lächeln nicht. Hier wird niemandem etwas vorgemacht, angenehm uneitel ist jeder total bei sich und gleichzeitig Sparringpartner für die Anderen. Für eine Probenzeit von gerade mal 14 Tagen erstaunlich.