Kommentar | Neustart an der Volksbühne - Gnade der Theaterseele

17.05.17 | 08:27 Uhr

Was ist geblieben von all dem Krach, der das Spektakel einer neuen Volksbühnen-Intendanz seit über einem Jahr begleitet? Ideologische Grabenkämpfe haben Chris Dercon den Beginn schwer gemacht. Und nun liefert er erstmals - vor allem schöne Worte. Von Maria Ossowski

Wenn Dramaturgen und Kulturmanager die Schatzkästchen ihrer rhetorischen Versatzstücke öffnen, dann Gnade der Theaterseele. Zum Höhenflug in alle Kunstkombinationen haben Chris Dercon und sein Team nun auf ihrer ersten Programmpräsentation angesetzt.



Ein "interdisziplinäres Aufeinanderreagieren", mit Künstlern, deren Geist "Membran ist", eine "Wunderkammer der Phantasie und der Künste", ein "grenzenloses Stadttheater mit Sprechtheater, Happenings, Tanz, Film, Bildender Kunst, Körperarchitektur, Mode, ein Laboratorium der Avantgarde" soll die Volksbühne werden ab dem 10. September.



Da beginnt die neue Ära Dercon mit einem zehnstündigen Tanzmarathon auf dem Tempelhofer Feld, der französische Tänzer und Choreograf Boris Charmatz integriert Kinder und Amateurtanz in seine Choreografie. Denn die Volksbühne am Rosa Luxemburg Platz heißt nicht mehr so. Der Name lautet jetzt Volksbühne Berlin. Ein Kaleidoskop verschiedener Spielstätten wird es geben. Das riesige Haus am Rosa Luxemburg Platz, das Kino Babylon daneben, Tempelhof mit seinen Hangars und irgendwann sogar der Prater am Prenzlauer Berg.

Debatte um das Sprechtheater? - Energieverschwendung!

Die neue Volksbühne Berlin funktioniert nach dem Motto: Alles geht! Alles ist möglich in dieser neuen Dramaturgie, das klassische Sprech-Theater ist mit Becketts drei Einaktern zwar noch existent, wird aber flankiert vor allem von Tanz, Film und Bildender Kunst. Dercon mag keine Kompartementalisierung, wie er es nennt, keine Schubladen. Diese Diskussion der vergangenen Monate um den Wert des Sprechtheaters, die Kräche, die Demonstrationen sind für ihn Energieverschwendung. Passen oder passen eben nicht zu dieser Stadt.

Zwischen September und Januar wird es 16 Premieren geben, drei Tanzperformances in Tempelhof, eine neue Iphigenie von Euripides mit Flüchtlingsfrauen, sprachlich umgesetzt vom syrischen Filmemacher Mohammad Al Attar. Das große Haus am Rosa Luxemburg Platz eröffnet mit Becketts Einaktern und Arbeiten des Berliner Künstlers Tino Sehgal.



Von Susanne Kennedy wird eine Uraufführung zu sehen sein, "Women in trouble". Auf einer Drehbühne lebt eine Frau, stirbt, wird wieder geboren und lebt weiter nach der Delphi-Maxime "Erkenne Dich selbst". Wer also Tschechow oder den "Faust", Dürrenmatt oder Shakespeare, kurz das Theater als klassische Bildungsstätte erwartet, wird enttäuscht. Theater als Arbeit an der Seele, als Personenregie - das ist nicht die Absicht von Dercons Team. Die Dramaturgin, Autorin und Kulturmanagerin Marietta Piekenbrock zeichnet als Programmdirektorin verantwortlich für das Interdisziplinär-Aufeinander-Reagieren-Theater.

Peinlich ist die Verweigerung der alten Regisseure

Somit herrscht ein durchaus neugierig machendes Anything Goes an der Volksbühne. Tempelhof wird sicher als Event sehr gut besucht sein. Wie sich aber das riesige Haus am Rosa-Luxemburg-Platz jeden Abend füllen lässt, ist noch nicht ganz klar. Fest steht: Die alten Regisseure Castorf, Marthaler, Fritsch und Pollesch haben es Dercon untersagt, ihre Produktionen weiterzuführen. Obwohl er darum gebeten hatte. Da haben die alten Kämpen kindisch und albern reagiert, hier handelt es sich um Steuergelder und öffentliches Interesse. Dercon muss mit tabula rasa seiner Vorgänger klarkommen. Peinlich für die alte Riege: Lediglich drei Schauspieler wird das neue Team übernehmen, eine soll Sophie Rois sein, die aber in der kommenden Spielzeit andere Verpflichtungen hat. Und was ist geblieben von all dem Krach, der das Spektakel einer neuen Intendanz seit über einem Jahr begleitet? Ideologische Grabenkämpfe, von den Medien befeuert, haben Chris Dercon den Beginn schwer gemacht. Aber er selbst hat mit seiner abgehobenen, das Konkrete oft vernebelnden Dramaturgen-Phrasendrescherei ebenfalls nicht überzeugen können. Ein französischer Dichter sei hier zitiert: "Tant de bruit pour une omelette." - So viel Lärm um einen Eierkuchen. Jetzt muss das Theater überzeugen und vor allem schmecken. Und das bitte ohne rhetorisch exaltierte Dramaturgensülze.