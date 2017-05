Die Skulptur "Jahrhundertschritt" von Wolfgang Mattheuer (1927-2004) im Innenhof des Kunstmuseums Barberini in Potsdam ist mit roter Farbe beschädigt worden.



Ein 74-jähriger Berliner hatte am Samstag ein circa 20 Meter langes rotes Kreppband an der Skulptur befestigt und damit eine Verfärbung der Plastik verursacht, wie die Polizei mitteilte. Zur Begründung sagte der Mann den herbeigerufenen Beamten, er habe an der Plastik eine "Kunstaktion" vollführen wollen. Unklar blieb allerdings, ob er bei der Aktion auch die Färbung beabsichtigt hatte.



Dem Polizeisprecher zufolge bekam der Mann ein Hausverbot. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung sei eingeleitet worden. Geprüft werde nun, ob die Farbe komplett entfernt werden kann. Das Museum äußerte sich nicht zum Umfang des Schadens.