Kritik | "Medea" an der Komischen Oper - "Erarmt bin ich an Macht"

22.05.17 | 17:01 Uhr

Die Kindesmörderin Medea hat es auf der Bühne immer schwer. Doch das Operndrama des Berliner Komponisten Aribert Reimann ist ein absoluter Glücksfall des modernen Musiktheaters - wenn es denn klug inszeniert ist. Von Maria Ossowski

Sie hat es immer schwer in der Literatur und auf der Bühne: Medea, vom Geliebten Jason verraten, aus Korinth verbannt, ermordet ihre Kinder. Warum? Ist sie eine rächende Mörderin? Eine verzweifelte Liebende? Eine kalte Intrigantin? Oder alles zusammen? Fest steht: es ist eine entsetzliche Tat, die von Euripides, Ovid und Seneca bis Hanns Henny Jahnn, Anouilh oder Christa Wolf die Dichter beschäftigte, und die auch die Opern- Komponisten wie Darius Milhaud, Theodorakis oder Aribert Reimann inspirierte. Reimanns "Medea" entstand aus der klaren Sprache der 1819 von Franz Grillparzer verfassten Trilogie das Goldene Vlies und ist als Operndrama ein Glücksfall des modernen Musiktheaters.

Das Opernhaus erbebt

Wenn sie klug inszeniert und dramatisch dirigiert ist, erbebt das Opernhaus in einer zweieinhalbstündigen nie nachlassenden Spannung. Dazu braucht es ein schlüssiges Konzept, ein starkes Bühnenbild, ein Reimann begreifendes Orchester und eine herausragend spielende Sopranistin mit adäquatem Ensemble. All dies ist der Komischen Oper gelungen: mit der Inszenierung des Australiers Benedict Andrews, der die Verstoßene, die Fremde, den Flüchtling Medea in das Zentrum seiner Idee gestellt hat.



Medea ist nicht willkommen im Reich des Kreon. Sie ist eine Barbarin, eine Frau, die ängstigt mit ihrem Wissen und mit ihrer Kraft. Medea gräbt auf dem Torfboden unter dem fahl-kalten Licht eines halben Mondes Gräber. Ihr eigenes, das für Ihre Kinder, und das fürs Goldene Vlies. Jenes Vlies, das nach Delphi gehört, und das sie zum Schluss dorthin zurück bringt.



Sie entblößt sich für diese Rolle vollkommen

Medea singt und spielt die in Chicago geborene Nicole Chevalier, Urenkelin von Maurice Chevalier und seit Jahren gefeiertes Ensemblemitglied der Komischen Oper. Sie entblößt sich für diese Rolle vollkommen. Nicole Chevaliers Medea ahnt vom ersten Moment an, dass niemand in der Fremde ihr wohl gesonnen ist. Daher steigt sie bereits mit einem hohen Erregungspotenzial in die Rolle ein, gräbt wild im Boden, rast und rennt und weint und schreit und droht. Barfuß, im kniekurzen simplen weißen Seidenkleid durchmisst sie den virtuellen Hausraum des Bühnenbildners Johannes Schütz, dessen Gebäude nur von hauchdünnen Schnüren markiert ist. Ihre Kinder sitzen als bunt gekleidete Puppen auf grauen Mauern oder an der nackten Bühnenhinterwand.



Jason, der Verräter, der Ungetreue, der Kreons Tochter Kreusa heiraten soll, ist diesem Emotionsbündel, dieser Verzweiflung und diesem Furor Medeas gefühlsmäßig nicht gewachsen. Stimmlich ist es der schlanke, attraktive Günter Papendell aber durchaus. Grandios: der Herold, der Götterbote mit seinem Votum. Eric Jurenas im Discoglitzerkleid und mit Glatze ist die Horrorvision einer Travestie, ein fürchterlich- wissender Verkünder.

Komponist im Glück

Die erste Reihe musste ausgebaut werden für Schlagzeug und die vielen Streichergruppen. Steven Sloane dirigiert das riesige Orchester der Komischen Oper kongenial. Und so erleben wir zum Schluss einen Komponisten im Glück. Der 81-jährige Aribert Reimann, im Berliner Grunewald zu Hause, hat mehrere Proben seines Werkes im Haus an der Behrenstrasse besucht und ist, wie das Publikum, erschüttert und begeistert, herzt und umarmt beim Applaus alle sechs Sänger, den Dirigenten und das gesamte Team. Doch die Worte Medeas hallen noch lange in der warmen Berliner Sommernacht nach: "Erarmt bin ich an Macht". Der Erde Glück? Ein Schatten? Der Menschen Ruhm? Ein Traum".