Konzertkritik | Melanie C in Berlin - Retro-Asse und seichte Dance-Pop-Hymnen

02.05.17 | 08:41 Uhr

Ex-Spice-Girl Mel C ist längst kein überlebensgroßer Popstar mehr. Doch bei ihrem Konzert im Columbia Theater versammelt sie treue Fans. Gewinner am Montagabend sind Nostalgie-Garanten wie "I Turn To You" und "Never Be The Same Again". Von Jakob Bauer

Flickflacks macht Melanie C keine mehr, aber eine energiegeladene Hupfdohle ist sie immer noch. Als die Britin die Bühne des Columbia Theaters betritt, suhlt sie sich im Applaus und hüpft dann wie ein Springball umher: Sporty Spice eben. Das ehemalige Spice Girl füllt in Berlin mittlerweile nur noch vergleichsweise kleine Locations wie das Columbia Theater. Dafür sind hier auch die Die-Hard-Fans versammelt, die ihrer Heldin ans Ende der Welt nachreisen: Manche sind aus Los Angeles, New York oder Detroit gekommen, erzählt Melanie C in einer ihrer vielen, freundlichen Ansagen. Diese Treue ist ein Überbleibsel aus den Tagen, als sie ein Kreisch-Garant, ein überlebensgroßer Popstar war – was die mittlerweile 44-Jährige wahrscheinlich gar nicht mehr sein will.

Jeder verbindet irgendetwas mit diesen Songs

Das Konzert hat wenig Show-Aspekte, wenig Glamour, ist einfach ein Pop-Rock-Konzert mit klassischer Bandbesetzung und elektronischen Anklängen – und das steht der Britin ganz ausgezeichnet. Melanie C passt so gut auf die kleine Bühne im Columbia Theater, man hätte es vorher nicht für möglich gehalten. Gewinner des Abends sind die Nostalgie-Garanten "I Turn To You", "Never Be The Same Again" oder der Spice Girls-Song "Say You'll Be There". Das Publikum, Ende 20 bis Mitte 50, singt begeistert mit, kennt alles auswendig. Wohl jeder, der in den 1990ern und Anfang des neuen Jahrtausends irgendwann mal Radio gehört hat, verbindet irgendetwas mit diesen Songs und Melanie C singt die alten Chartbreaker immer noch so kraftvoll, es ist die reinste Freude. Deutlich beliebiger wirken leider viele der neuen Songs. Die Dancepop-Hymnen wirken seicht und leicht altbacken, nach Schema F abgefrühstückt und ohne Drive. Auch die aktuellen Pop-Rock Nummern tröpfeln oberflächlich vor sich hin. Blöd, weil die neuen Songs den Großteil des Konzerts ausmachen und die Britin sich auch auf der Bühne immer mal wieder verrennt – ihre extrovertierten Tanzbewegungen und das übertriebene Headbanging wirken manchmal eher aufgesetzt und sind eher peinlich als mitreißend.

Ein paar Retro-Asse im Ärmel

Keinerlei Kritik gibt es währenddessen an der Stimme von Melanie C. Die Britin wechselt häufig die Lagen, singt voller Soul, laut und eindringlich - manchmal auch eher leise und verletzlich. Dabei kann sie sich immer gegen ihre ziemlich laute Band durchsetzen. Beeindruckend. Melanie C liefert also ab und sie macht das an diesem Abend rundweg sympathisch und mit ein paar Retro-Assen im Ärmel. Ein Konzert für Nostalgiker und Fans – spannender zeitgenössischer Pop wird woanders gemacht.