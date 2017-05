Audio: Kulturradio | 30.05.2017

Neue Details zum Bau - Museum der Moderne wird kleiner als geplant

30.05.17 | 19:18 Uhr

Seit Monaten wird heftig um das Museum der Moderne gestritten. Viel Kritik gab es an der Größe und dem Standort. Am Dienstag wurden neue Details bekannt. Demnach soll das neue Gebäude verkleinert werden und nicht zu dicht an der Matthäuskirche stehen.

Das Museum der Moderne an der Potsdamer Straße in Berlin-Tiergarten wird kleiner als bislang geplant. Das gab der verantwortliche Architekt im Büro Herzog & de Meuron, Ascan Mergenthaler, am Dienstag beim Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz bekannt.



Das habe aber keine Auswirkungen auf die Ausstellungsfläche, hieß es. Demnach bleibe es bei den geplanten 9.200 Quadratmetern. Außerdem soll der Bau nicht zu nahe an der St. Matthäus-Kirche entstehen. Deshalb soll das Gebäude etwa 14 Meter weiter entfernt stehen und von der Potsdamer Straße etwas zurückweichen.

In den vergangenen Monaten gab es viel Kritik an dem geplanten Museum des 20. Jahrhunderts in Berlin. So forderte bereits die Stiftung Zukunft Berlin weitreichende Änderungen. Kritik gab es vor allem daran, dass das Museum in der vorgeschlagenen Form die St. Matthäus-Kirche verdecken würde, den einzigen historischen Bau am Kunstforum, der den Zweiten Weltkrieg überstanden hat. Außerdem wird das Museum nicht höher gebaut als das Mittelschiff der Matthäuskirche, wie es am Dienstag weiter hieß. Das Museum der Moderne soll aus drei Stockwerken mit Ausstellungsräumen bestehen. Dazu kommen Büros, Technikräume, Schächte, Anlieferungsbereiche und Verkehrszonen. In letzteren Bereichen soll nun Platz eingespart werden.

Die Vogelperspektive zeigt die ursprünglichen Ausmaße des geplanten Museums aus dem Wettbewerbsentwurf.

Bebauungsplan noch bis 12. Juni ausgelegt

Zum Zeit- und Kostenplan gab es keine näheren Informationen. Noch bis 12. Juni ist der Bebauungsplan öffentlich ausgelegt, dann folgt die Rechtsprüfung. Im Herbst befasst sich das Berliner Abgeordnetenhaus mit der Beschlussfassung. Wie es dann weiter geht, darüber wollten Senatsbaudirektorin Regula Lüscher und Projektleiter Thomas Esper vom Bundesbauministerin Baden Württemberg keine näheren Angaben machen.

Der Entwurf des Schweizer Architekturbüros Herzog & de Meuron hatte im Oktober 2016 den Realisierungswettbewerb für das neue Museum gewonnen. Das Gebäude soll am Kulturforum die bestehende Lücke zwischen der Neuen Nationalgalerie und der Philharmonie schließen und bis 2021 stehen. Die vielfach ausgezeichneten Architekten, die unter anderem das spektakuläre Olympiastadion für Peking sowie die Hamburger Elbphilharmonie entworfen hatten, haben einen scheunenartigen Bau als Erweiterung für das Kunstforum vorgeschlagen. Die Meinungen in der Öffentlichkeit zur Ästhetik des Entwurfs gehen weit auseinander. Mit Informationen von Maria Ossowski