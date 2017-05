Weltweiter Museumstag - Über 100 Museen der Region gehen auf "Spurensuche"

"Spurensuche. Mut zur Verantwortung!" - unter diesem Motto öffnen am Sonntag zahlreiche Museen ihre Türen. Auch in Berlin und Brandenburg soll sich am internationalen Museumstag vor allem Themen gewidmet werden, denen man sonst lieber aus dem Weg geht.



Zahlreiche Museen in Berlin und Brandenburg laden am Sonntag zum 40. Internationalen Museumstag ein. Geplant sind Sonderführungen und besondere Aktionen, heißt es in den Einladungen verschiedener Museen. Das Motto lautet in diesem Jahr "Spurensuche. Mut zur Verantwortung!". Der Museumsverband rechnet wie in den Vorjahren mit mehreren Tausend Besuchern [zur Übersicht aller teilnehmenden Museen]. Im brandenburgischen Kloster Stift zum Heiligengrabe wird als einer der Höhepunkte die neu gestaltete Dauerausstellung zur Geschichte des Klosters feierlich eröffnet. In der Region Seenland Oder-Spree nehmen 20 Einrichtungen teil - darunter das Brecht-Weigel-Haus in Buckow, das Fledermausmuseum Julianenhof in Märkische Höhe oder das Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt. Zwischen Neuzelle und Eisenhüttenstadt soll zum Museumstag ein Bus-Shuttle verkehren.

In der Gedenkstätte Hohenschönhausen können Besucher an einer Sonderführung durch das ehemalige Gefängnisareal teilnehmen

Motto: "Mut zur Verantwortung!"

Das Filmmuseum in Potsdam zeigt in einer Sonderführung den ersten deutschen Filmprojektor von 1895 und eine Kinoorgel aus dem Jahr 1929. Sonderführungen plant auch die KZ-Gedenkstätte Ravensbrück. Das brandenburgische Textilmuseum Forst in der Lausitz lädt zum Museumstag zu einem riesigen Trödelmarkt auf fast 2.000 Quadratmeter Fläche. In Berlin öffnen am Sonntag mehr als 100 Museen ihre Türen. Auch hier stehen Aktionen, Sonderführungen und Ausstellungseröffnungen stehen auf dem Programm. Das diesjährige soll vor allem auch Themen in den Fokus richten, denen man "mitunter lieber aus dem Weg geht", heißt es von den Veranstaltern.

Durchs DDR-Gefängnis in Hohenschönhausen

Erstmals können Besucher in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen an einer Sonderführung durch das ehemalige Gefängnisareal aus DDR-Zeiten teilnehmen. In der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde wird von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr die Ausstellung "Flucht im geteilten Deutschland" gezeigt. Anhand von Objekten wie einem Rucksack oder einer Puppe können Besucher die Geschichten von Geflüchteten nachempfinden. Der Museumstag findet zum 40. Mal statt. Jährlich wird er im Mai vom Internationalen Museumsrat ausgerufen. Damit soll auf die Vielfalt der Einrichtungen aufmerksam gemacht werden.

