Pläne des neuen Intendanten - Reese holt Castorf ans Berliner Ensemble

30.05.17 | 13:43 Uhr

Intendantenwechsel am Berliner Ensemble: Nach 18 Jahren geht Claus Peymann. Nachfolger Oliver Reese stellte nun sein Konzept vor. Unter den Regisseuren des neuen BE wird auch Frank Castorf sein, unfreiwillig scheidender Intendant der Volksbühne.

Der unfreiwillig scheidende Volksbühnen-Intendant Frank Castorf (65) inszeniert künftig am Berliner Ensemble. Als erstes Stück bringt er dort Victor Hugos sonst am Musicaltheater

gespieltes Drama "Les Misérables" (Premiere 1.12.) auf die Bühne. Das kündigte der neue Intendant des Berliner Ensembles, Oliver Reese (53), am Dienstag an. Castorf werde in den nächsten Jahren jährlich eine Inszenierung am Berliner Ensemble realisieren.



Der vom Schauspiel Frankfurt kommende Reese löst am Berliner Ensemble den Theaterpatriarchen Claus Peymann (79) ab, der die Bühne nach 18 Jahren verlässt. Castorf wiederum räumt den Chefposten an der Berliner Volksbühne für den umstrittenen Museumsmann Chris Dercon (58).

Michael Thalheimer wird Hausregisseur

Reese setzt für das neue Berliner Ensemble auf zeitgenössische Stücke und ein starkes Schauspieler-Ensemble. Der preisgekrönte Michael Thalheimer wird neuer Hausregisseur des Theaters. Zum neuen Ensemble gehören 28 festangestellte Schauspieler - darunter sind Stars wie Corinna Kirchhoff, Constanze Becker, Judith Engel, Patrick Güldenberg, Veit Schubert und Stefanie Reinsperger. "Der unglaublich schöne Name Berliner Ensemble ist Programm", sagte Reese. Auch innerhalb von Berlin hat Reese Darsteller abgeworben: Andreas Döhler wechselt vom Deutschen Theater ans BE, Patrick Güldenberg von der Volksbühne und Ingo Hülsmann von der Schaubühne. Vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg kommt Aljoscha Stadelmann - und vom Volkstheater Wien Stefanie Reinsperger. Sie war 2015, für ihre Leistungen am Burgtheater, von der Fachzeitschrift "Theater heute" zur Schauspielerin und Nachwuchsschauspielerin gewählt worden.



Die erste Spielzeit des neuen BE beginnt am 21. September mit Albert Camus' "Caligula" in einer Inszenierung von Antù Romero Nunes. Am 22. folgt "Nichts von mir" von Arne Lyrge in einer deutschsprachigen Erstaufführung unter der Regie von Mateja Koležnik. Am 23. hat dann Thalheimer seine erste Premiere am BE: Er inszeniert "Der kaukasische Kreidekreis" von Bertolt Brecht, der das BE einst gegründet hatte.

Der neue BE-Intendant Reese hat schon früher 15 Jahre lang in Berlin gelebt. Von 1994 bis 2001 war er Chefdramaturg am Berliner Maxim Gorki Theater. Danach wurde er Chefdramaturg und Stellvertretender Intendant unter Bernd Wilms am Deutschen Theater Berlin. Dort arbeitete er unter anderem mit Robert Wilson, Michael Thalheimer und Jürgen Gosch zusammen. Von 2008 bis 2009 war er zudem Interims-Intendant des DT. Zuletzt leitete Reese, der auch selbst Regie führt, das Schauspiel Frankfurt. Sendung: Abendschau, 30.05.2017, 19.30 Uhr